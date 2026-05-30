В Ставрополе назначили трех мировых судей

В судебной системе Ставрополя произошли кадровые изменения. Законодательное собрание региона приняло постановление о назначении на должности трёх мировых судей, которые будут осуществлять правосудие на территории Промышленного района города.

Согласно опубликованному акту, с 1 июня 2025 года к исполнению обязанностей на судебном участке №10 приступит Юрий Саркисян. Он сменит предыдущего служителя закона на этом посту.

Помимо этого, на трёхлетний срок полномочий утверждены ещё две кандидатуры. Денис Несынов получил назначение на участок №9, а Виктория Гулевская будет работать на участке №12.

Процедура назначения проведена в строгом соответствии с краевым законодательством, регламентирующим порядок избрания и функционирования мировых судей на территории Ставрополья. Данные решения направлены на обеспечение бесперебойной работы судебных инстанций в густонаселенном районе города.

Эксперты отмечают, что подобные ротации кадров в судейском корпусе носят плановый характер и призваны поддерживать необходимый уровень нагрузки на служителей Фемиды, рассматривающих административные, гражданские и уголовные дела небольшой тяжести. В 2026 году нагрузка на мировые участки в крупных городах края остается стабильно высокой, что требует своевременного замещения вакантных мест.

Станислав Маслаков