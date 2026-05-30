Форум медиабезопасности в Дагестане планируют сделать ежегодным событием

Организаторы форума медиабезопасности «Цифровой Кавказ», который впервые проходит в Дагестане с 28 по 31 мая 2025 года, заявили о намерении сделать мероприятие ежегодным, отметив высокий интерес со стороны специалистов из регионов Северного Кавказа, особенно из Ставропольского края.

Первый заместитель руководителя АНО «Институт развития новых медиа» Изафет Эзберова раскрыла планы по трансформации форума «Цифровой Кавказ» в регулярную площадку для профессионального диалога. По ее словам, с самого начала организаторы закладывали в концепцию мероприятия идею ежегодного сбора представителей медиасреды и экспертов по кибербезопасности.

«Мы изначально видели этот форум не как разовую акцию, а как точку постоянного притяжения для обмена опытом, — подчеркнула Изафет Эзберова. — В перспективе мы будем масштабировать формат, наращивать число гостей и обогащать повестку новыми тематическими блоками».

В 2025 году аудитория «Цифрового Кавказа» оказалась шире, чем предполагали устроители. Особенно активными оказались делегаты из Ставропольского края — они составили значительную долю среди всех прибывших. При этом, как отметила Изафет Эзберова, спрос на участие превысил вместимость площадки: после официального завершения записи организаторы продолжали получать обращения от желающих попасть на мероприятие, но вынуждены были отказывать из-за лимита мест.

Форум медиабезопасности, стартовавший 28 мая и завершающийся 31-го числа, собрал на своей территории журналистов, блогеров, аналитиков и специалистов по цифровой защите. Участники обсуждают актуальные угрозы в сети, методики противодействия дезинформации и стандарты работы с контентом. Планируется, что в следующем году география гостей расширится за счет приглашения экспертов из других федеральных округов и ближнего зарубежья.

Станислав Маслаков