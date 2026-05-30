В Дагестане за сутки произошло 5 пожаров и 1 смертельное ДТП

За минувшие 24 часа в Дагестане зафиксировано пять возгораний и одна авария на дороге, унесшая жизнь одного человека, а также сохраняется сложная обстановка с оползнями и разрушенными мостами в нескольких районах республики, сообщили в региональном главке МЧС.

Дежурные смены ГУ МЧС России по Республике Дагестан в течение суток отработали пять вызовов, связанных с огнём. Три из них пришлись на техногенные пожары, еще два — на тление мусора. К счастью, в ходе этих происшествий никто не пострадал и не погиб. В то же время зафиксировано одно дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии травмы получили три человека, один из них скончался.

Наиболее крупные инциденты зафиксированы в Махачкале и поселке Сулак. Там пожарные расчёты ликвидировали возгорание в частном доме — огонь уничтожил имущество на площади 60 квадратов. Ещё один вызов поступил из столичного супермаркета «Манго», где горело оборудование или товары на четырех квадратных метрах.

Особое внимание МЧС уделяет ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разрушением инфраструктуры. На региональных трассах в Дахадаевском и Карабудахкентском районах обрушились семь мостов. Транспортное движение сейчас организовано по объездным путям либо с временными ограничениями. Восстановить проезд на всех участках планируется к 20:00 10 июня 2026 года.

Без сообщения с «большой землей» остаются два населенных пункта в двух муниципальных образованиях. Речь идёт о 128 домах, где проживает 213 человек. Аналогичные сроки ремонта установлены и для этих территорий.

Продолжается мониторинг оползневой активности. Режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба действует в 11 районах республики и городе Буйнакске. Дополнительно, без введения особого режима, оползни фиксируются в Табасаранском, Докузпаринском, Гергебильском и Левашинском районах. Всего под угрозой схода грунта находится 547 домовладений. Эвакуированы 819 человек, среди которых 183 несовершеннолетних. Наиболее тяжёлая картина наблюдается в Дахадаевском районе: там повреждены 118 домов, 31 из них полностью разрушен. В Акушинском районе непригодными для проживания признаны 24 строения из 59, а в Хунзахском районе под ударом стихии оказались 56 домов.

