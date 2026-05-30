Река Калаус на Ставрополье вновь выходит из берегов

В Ставропольском крае гидрологическая обстановка на реке Калаус остается напряженной. Как уточнили в региональном главке МЧС, подъем воды с фиксацией опасных показателей продлится до конца текущих суток и захватит первый день лета. Причиной стали ливни с грозами, градом и шквалистым ветром, которые уже больше недели держат регион в состоянии повышенной готовности.

Ситуация развивается не первый день. Еще 19 мая издание «Коммерсантъ» информировало о сложной паводковой обстановке на Калаусе после осадков 18–20 мая. Тогда прогноз спасателей предполагал угрозу до 21 мая. К 26 мая власти региона продлили режим повышенной готовности, а губернатор Владимир Владимиров поручил особо контролировать уровень воды в районе села Воздвиженского Апанасенковского округа, где отметки уже достигли неблагоприятных значений. В зоне риска оказались пойменные территории и частные домовладения, а в Светлограде жителям начали массово рассылать SMS с предупреждениями.

При отметке 940 сантиметров река заливает пойму у поселка Борки Петровского округа, создавая угрозу для домов и сельскохозяйственных угодий. Региональные источники также напомнили, что в мае 2026 года в Светлограде и окрестностях Калаус превысил отметку в 10 метров, после чего вода начала заходить в населенные пункты.

Станислав Маслаков