Spiegel: Франция и Германия начали переговоры по ядерному сдерживанию

Представители Франции и Германии приступили к переговорам по программе ядерного сдерживания, инициированной Парижем. Об этом сообщает Der Spiegel.

По данным издания, 27 мая в Париже состоялся первый раунд переговоров. В нем принял участие, в частности, советник канцлера ФРГ Фридриха Мерца по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтер Зауттер. Следующая встреча может состояться 4 июля уже на территории Германии.

Немецкие военные уже в сентябре смогут присоединиться к французским ядерным учениям — сначала в роли наблюдателей. В дальнейшем бундесвер мог бы оказывать поддержку, которая не связана с ядерным оружием напрямую, пишет Der Spiegel.

В марте президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страна вступает в период «продвинутого ядерного сдерживания». Он анонсировал увеличение числа ядерных боеголовок и проведение учений по ядерному сдерживанию с другими европейскими странами. К инициативе уже присоединились Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция, Дания и Норвегия.

Подробнее — в материале «Ъ» «Франция протягивает Норвегии ядерный зонтик».