Норвегия решила присоединиться к «ядерному зонтику» Франции

Норвегия и Франция подписали соглашение об обороне. Согласно документу, страны обязываются оказывать друг другу военную поддержку в случае такой необходимости. Кроме того, Норвегия вместе с девятью другими европейскими странами примет участие в оценке того, как ядерное оружие Франции может способствовать безопасности в Европе.

«Мы делаем это в свете ситуации в области политики безопасности в Европе, включая масштабное перевооружение России, в том числе в ядерной сфере, и тот факт, что она ведет полномасштабную войну против другой европейской страны»,— сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре (цитата по Reuters). Он указал, что позиция Осло в отношении ядерного оружия не меняется.

В марте президент Франции Эманюэль Макрон заявил, что страна вступает в период «продвинутого ядерного сдерживания». Тогда он анонсировал увеличение числа ядерных боеголовок и проведение учений по ядерному сдерживанию с другими европейскими странами.

