Кисловодск вошел в топ-5 лучших направлений для летнего отдыха в РФ

Кисловодск занял место в первой пятерке рейтинга лучших оздоровительных направлений России для летнего туризма, составленного сервисом бронирования жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Курорт Кисловодск вошел в топ-5 популярных локаций, которые туристы выбирают для поездок с целью оздоровления. Как сообщили в администрации города, соответствующее исследование провел сервис бронирования жилья. Эксперты учитывали спрос на направления, где отдых сочетается с лечением, в том числе заболеваний желудочно-кишечного тракта с помощью природных минеральных вод.

Ставропольская бальнеологическая здравница привлекла внимание путешественников благодаря развитой санаторно-курортной инфраструктуре. В распоряжении гостей — уникальные источники, прогулочные терренкуры, благоприятный климат и обширный парк. Многолетняя практика восстановления здоровья позволяет курорту оставаться востребованным у граждан, которые стремятся укрепить организм, пройти процедуры и провести время с пользой.

«Попадание в рейтинг — это повод для дальнейшего совершенствования курорта», — прокомментировал итоги исследования глава Кисловодска Евгений Моисеев. Он подчеркнул, что подобные оценки стимулируют развитие городской инфраструктуры и расширение спектра медицинских услуг. Сейчас власти делают ставку на привлечение туристов, заинтересованных не просто в отдыхе, а в комплексном оздоровлении.

По данным опроса туроператоров, в 2026 году спрос на внутренние курорты с лечебной базой вырос на 15% по сравнению с прошлым годом. Кисловодск, благодаря сочетанию природных факторов и медицинской базы, входит в число направлений, где такой запрос удовлетворяют в полной мере.

Станислав Маслаков