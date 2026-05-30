На Крымском мосту перекрывали движение транспорта во время атаки БПЛА

Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено. Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация» в 09:48 мск.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — указано в посте. Причины, по которым приняли меры, не приводились. В 10:15 мск было объявлено о восстановлении движения на мосту.

В ночь на 30 мая силы ПВО уничтожили 127 украинских БПЛА над российскими регионами, в том числе над Крымом. Угроза атаки БПЛА была объявлена, в том числе, на Кубани и в Ростовской области. В Таганроге произошел пожар в порту — загорелись танкер и резервуар с топливом.