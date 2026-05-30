На Ставрополье 17 минут действовал режим авиационной опасности

Региональный оперштаб Ставропольского края в 9 часов 18 минут 30 мая объявил режим авиационной опасности. В 9:35 режим был снят.

На время действия режима оперштаб распространил предупреждение: «Граждане, не допускайте паники! При нахождении в здании укройтесь в заглубленном помещении, ином укрытии без окон с несущими стенами. При нахождении на улице переместитесь в безопасное место (подвал, подземный переход, паркинг), либо найдите углубление для укрытия (канава, траншея, яма). Следите за передаваемыми сообщениями. За помощью обращайтесь по единому номеру вызова экстренных оперативных служб -112».

Ранее ночью в регионе 4 часа действовал режим беспилотной опасности. При этом сообщений о прилетах дронов не последовало. По данным Минобороны России, за ночь средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 127 беспилотников. Дроны были уничтожены над территориями 13 российских регионов, а также над акваторией Азовского моря. Основные прилеты пришлись на Ростовскую область, где, по данным местных властей, ущерб зафиксирован в нескольких районах, загорелся танкер и были госпитализированы двое, а также Краснодарский край, где удар пришелся по нефтебазе в Армавире.

«Сегодня ночью в промышленной зоне Армавира в результате атаки беспилотных летательных аппаратов пострадал объект ООО «Южная нефтяная компания». По данным оперативных служб, на территории нефтебазы начался пожар. На место происшествия выехали пожарные расчеты, сотрудники МЧС и представители правоохранительных органов. В настоящий момент специалисты локализуют очаг возгорания и оценивают масштабы ущерба»— сообщили в Администрации Армавира.

Станислав Маслаков