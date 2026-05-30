На курорте Архыз началось возведение второй очереди подвесных дорог

В особой экономической зоне туристического комплекса «Архыз» в Карачаево-Черкесии приступили к монтажным работам на второй линии подвесных дорог, что стало частью масштабного плана по увеличению пропускной способности курорта до 2 млн гостей ежегодно, сообщили в минспорта РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

На территории горнолыжного кластера Архыз дан старт активной фазе сооружения второй очереди канатно-кресельного транспорта. Площадка у туристического поселка Лунная Поляна полностью подготовлена, и специалисты приступили к закладке фундаментов под первые несущие конструкции. Как сообщил генеральный директор ГК «Мантера» Вадим Трукшин, новая гондольная система отечественного производства «Руслет» будет оснащена восьмиместными кабинами закрытого типа.

«Туристическая деревня Лунная поляна сегодня активно развивается, и новые объекты горнолыжной инфраструктуры на её территории станут дополнительной точкой притяжения. За счет ввода второй линии будет значительно разгружен турпоселок Романтик», — пояснил Вадим Трукшин.

Заместитель главы Минэкономразвития РФ Сергей Назаров провел в регионе заседание рабочей группы, посвященное судьбе туристско-рекреационного комплекса. В повестке значились не только старт строительства канатной дороги, но и вопросы создания нового аэропортового узла. Проект реализуется по концессии в Зеленчукском районе: воздушная гавань сможет принимать до тысячи пассажиров ежечасно, а к 2032 году ожидаемый пассажиропоток достигнет 2 млн человек в год.

«Расширение курорта и строительство аэропорта должны идти параллельно — это взаимосвязанные проекты, которые определят дальнейший рост туристического потока и инвестиционной активности на территории», — подчеркнул Сергей Назаров.

По данным министерства, Архыз сегодня входит в число крупнейших туристических проектов Северного Кавказа. Посещаемость курорта превысила 1,07 млн человек в год. В особой экономической зоне зарегистрировано 43 резидента, а мастер-план предполагает прокладку 30 км трасс и установку шести подвесных линий.

Отдельным пунктом совещания стала легализация мест проживания в прилегающих населенных пунктах. За последнее время в КЧР провели 60 проверок, в ходе которых обнаружили 41 объект размещения, не внесенный в реестр классифицированных средств. Собственникам выдали предписания устранить нарушения. По мнению участников встречи, такие меры повысят прозрачность рынка, качество сервиса и создадут условия для честной конкуренции.

Параллельно решаются вопросы инженерного обеспечения: водоснабжения, водоотведения, энергетики. Комплексный подход, как отмечают в ведомствах, позволит укрепить позиции Архыза как круглогодичного центра притяжения туристов, создать новые вакансии и нарастить инвестиционный климат территории.

Станислав Маслаков