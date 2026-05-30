Умерла бывшая жена Джорджа Лукаса и монтажер «Звездных войн» Марсия Лукас

Лауреат премии «Оскар» 1978 года за лучший монтаж в первой части кинофраншизы «Звездные войны» Марсия Лукас скончалась в возрасте 80 лет, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на адвоката ее семьи.

По его словам, Марсия Лукас умерла 27 мая в кругу близких в калифорнийском городе Ранчо-Мираж. Причиной смерти стал метастатический рак. «Марсия запомнится как блестящая рассказчица, первопроходец для женщин в кино <...> Ее влияние на кинематограф неизгладимо, но те, кто знал ее лучше всего, запомнят, как она делала жизнь ярче, прекраснее, веселее и полной любви»,— говорится в сообщении представителя семьи, которое приводит издание Variety.

Марсия Лукас была замужем за режиссером «Звездных войн» Джорджем Лукасом с 1969 по 1983 год. Как пишет AP, именно она убедила включить в финальную версию сюжета сцену дуэли с участием Оби-Вана Кеноби. Кроме того, Марсия Лукас принимала участие в монтаже таких фильмов, как «Таксист», «Элис здесь больше не живет» и «Нью-Йорк, Нью-Йорк».