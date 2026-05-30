Хегсет: Новая Зеландия «паразитирует» на армии США

Новая Зеландия тратит недостаточно средств на оборону и фактически «живет за счет американских военных», считает глава Пентагона Пит Хегсет. Об этом он заявил на конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Shangri-La Dialogue, которая проходит в Сингапуре, передает TVNZ.

Во время выступления глава военного ведомства сказал, что союзники США должны направлять на нужды обороны не менее 3,5% национальных расходов. Он отметил, что Вашингтон будет отдавать приоритет тем партнерам, которые «трезво оценивают ситуацию и готовы защищать свои национальные интересы». Они смогут рассчитывать на ускоренные поставки вооружений, сотрудничество в сфере промышленности и расширенный обмен разведывательной информацией.

«Тем, кто продолжает пользоваться щедростью американских налогоплательщиков, мы хотим сказать: этим временам пришел конец. Союзники, которые отказываются встать на защиту нашей коллективной обороны и внести свой вклад, столкнутся с явными изменениями в том, как мы ведем дела»,— заявил господин Хегсет.

Глава Пентагона прокомментировал и недавние сообщения о планах Новой Зеландии увеличить расходы на оборону до 2% ВВП. Такой уровень расходов Пит Хегсет назвал «нахлебничеством». Он подчеркнул, что не имеет ничего против страны, однако выразил надежду, что партнеры США активизируют усилия в оборонной сфере.

Расходы Новой Зеландии на оборону в 2026 году составят 1,23% от ВВП страны. По словам министра финансов Новой Зеландии Николы Уиллис, в этом году государство уже повысило объем расходов в этой сфере на 9%, до 3,5 млрд новозеландских долларов ($2,05 млрд).