FT: ЕС накажет Болгарию за дефицит бюджета всего через полгода после вступления в еврозону

Европейская комиссия на следующей неделе запустит процедуру устранения чрезмерного дефицита бюджета против Болгарии за нарушение бюджетных правил, сообщает Financial Times (FT). Это грозит Софии репутационными рисками и ростом стоимости заимствований.

FT называет эту процедуру наказанием для страны. Болгарию подвергнут ему за то, что годовой дефицит бюджета страны увеличился до 3,5%, превысив установленный в еврозоне порог в 3%. Согласно прогнозу Еврокомиссии, в ближайшие годы дефицит бюджета Болгарии продолжит расти: до 4,1% в следующем году и до 4,3% в 2027-м.

Премьер-министр страны Румен Радев и сам признавал, что ситуация в экономике — не лучшая. «В этом году дефицит будет еще больше. Мыльный пузырь лопнул. Это результат тяжелого наследия, которое досталось нам (от предшественников.— "Ъ")»,— заявил господин Радев в пятницу.

Болгария вступила в еврозону всего полгода назад. Она станет первой в истории страной, которая попадет под фискальный надзор ЕС всего через несколько месяцев после перехода на евро, сообщает Euractiv.

Процедура чрезмерного дефицита (EDP) — это инструмент контроля ЕС, призванный следить за тем, чтобы государства-участники еврозоны не превышали лимиты по госдолгу и дефициту бюджета. Стране дается план действий по устранению чрезмерного дефицита. Если Еврокомиссия приходит к выводу, что государство, чьи расходы начинает фактически контролировать ЕС, сделало недостаточно, то его могут оштрафовать на сумму в размере 0,2% от ВВП, и продолжать это делать, пока страна не начнет принимать меры.