Экономическая делегация КНДР примет участие в ПМЭФ

Экономическая делегация правительства Северной Кореи отправилась из Пхеньяна с визитом в Россию и Белоруссию. Представители КНДР намерены посетить аграрный форум «Белагро-2026» и Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Форум «Белагро» пройдет со 2 по 6 июня. На нем компании представят свои достижения и новинки в сфере агропромышленного комплекса. В 2025 году участие в выставке приняли более 500 компаний из 14 стран.

ПМЭФ будет проходить с 3 по 6 июня. Главная тема этого года — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». На форуме ожидаются делегации из более 100 стран.