«Кинопоиск» объяснил решение скрыть свежие отзывы защитой от ИИ

«Кинопоиск» ограничил публикацию зрительских рецензий. Теперь отзывы на фильмы, которые сейчас идут в прокате, будут появляться на страницах проектов только через четыре недели после премьеры в России.

Пресс-служба сервиса заявила, что так сервис борется с накруткой отзывов и «закупными» рецензиями, написанными в том числе с помощью нейросетей. «В последние годы нагрузка на модераторов рецензий возросла... Появляется все больше текстов, которые не соответствуют стандартам качества, при этом каждую рецензию необходимо проверить до публикации»,— сообщается в Telegram-канале сервиса.

В «Кинопоиске» добавили, что это временные ограничения: «Скоро мы выпустим новую редакцию правил и сделаем защиту от ИИ-текстов — это позволит нам вернуться к привычному формату публикаций».

Принадлежащий «Яндексу» сервис обновил пользовательское соглашение и ввел мораторий на свежие отзывы еще в середине мая. Внимание на это обратило профильное издание Cinemaplex — до этого «Кинопоиск» изменения не комментировал.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Рецензентам указали на время».