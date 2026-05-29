Рецензентам указали на время

«Кинопоиск» запретил публиковать зрительские рецензии в течение четырех недель после премьеры фильма в России. Сервис «Яндекса» обновил пользовательское соглашение в середине мая, на это обратило внимание профильное издание Cinemaplex. Эмбарго на публикации в течение проката было и раньше, но критиков и активных зрителей с большим количеством отзывов оно не касалось.

Четырехнедельный мораторий может быть связан с партнерскими отношениями «Кинопоиска» и дистрибуторов. Сам стриминг новости пока не комментировал. “Ъ FM” отправил запрос и ожидает ответа. При этом подробно методологию своей рейтинговой системы и алгоритмов платформа не раскрывала, напомнил главный редактор издания Cinemaplex Рифат Фазлыев:

«Получается, что для аудитории, которая пишет материалы, то есть не для кинокритиков, а именно для небезразличных к киноиндустрии зрителей, вводится новый мораторий на публикацию материалов. Я не знаю, как сейчас формируется рейтинговая система "Кинопоиска" и на чем она основывается, действительно ли она соответствует тому, что публикуют сами пользователи или работает какая-то иная система подсчета голосов. Сложно сказать, как новые правила скажутся с точки зрения рейтинга, который базировался на комментариях.

Как я понимаю, такое решение напрашивалось ранее. Связано это с тем, что "Кинопоиск" занимается продажей билетов в кинотеатры. Отрицательные отзывы, скорее всего, негативно влияют на этот аспект, особенно если речь идет о фильмах, которые у них выставлены на главной странице.

С другой стороны, если рецензий не будет, не факт, что люди не найдут отзывы на других ресурсах вместо того, чтобы оставаться в рамках одной экосистемы».

Десять лет назад «Кинопоиск» активно обсуждался в связи с накруткой оценок через биржи контента. Как писали профильные СМИ, прокатчики якобы платили за отзывы и занижение рейтингов конкурентов. Но тогда речь шла о нарушении правил агрегатора. Однако рейтинги площадки и позже вызывали сомнения, отметил блогер, кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian:

«Зритель будет смотреть на накрученные оценки "Кинопоиска". Ведь зачастую у проектов, которые он подписывает в будущем к себе в прокат, невероятные рейтинги. Я в обзоре "Кракена" это разбирал. То есть даже у каких-нибудь оскароносных картин, которые не представлены на площадке, оценка гораздо ниже довольно спорных и слабых лент, представленных в подписке.

Вероятно, идея такая: зритель на портале видит высокую оценку какого-то фильма, который идет в прокате, хочет узнать, что про него пишут пользователи, но отзывов нет. Тогда он идет в кино, несет деньги, прокатчикам от этого плюс. Кроме того, "Кинопоиск" в дальнейшем эту картину по хорошей цене купит, и она появится в списке доступных.

Зритель не узнает, качественная ли она или нет, не сможет сравнить мнения. Ему остается довольствоваться только завышенным рейтингом фильма.

Я сам когда-то писал на "Кинопоиске" рецензии, поэтому важно было сходить в первые дни проката на фильм, быстрее составить отзыв, чтобы люди его прочли. В случае же ограничения на публикацию я пойду на какие-нибудь другие ресурсы или заведу себе какой-нибудь ТГ-канал, стану писать колонки на разных новостных агрегаторах, например. Может, там мнения на фильмы распространяются гораздо лучше, чем на "Кинопоиске". Стоит сказать, что сервис в целом убивает себя. Наверное, это логично, так как они полностью превращаются в кинотеатр, нежели агрегатор рецензий и оценок. Это им уже не нужно, зритель им именно вот такой не нужен. Нужен покупатель фильмов и подписки».

Полгода назад «Кинопоиск» объявил о запуске «персональных рецензий», которые должна будет генерировать для пользователя нейросеть «Яндекса». Однако та должна учитывать именно рецензии зрителей и критиков.

Александра Абанькова