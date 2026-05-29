На переселение людей из аварийного жилья на Камчатке выделили 870 млн рублей

Министерство строительства России получит 870 млн рублей из резервного фонда правительства для переселения людей из аварийного жилья в Петропавловске-Камчатском. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Речь идет о жилищном фонде, который был признан аварийным после 1 января 2017 года. В рамках кампании новое жилье получат 400 человек. Минстрой должен представить доклад в правительство до 1 февраля 2027 года. Аварийным, согласно российским законам, считается жилье, непригодное для использования из-за угрозы жизни и здоровью людей.

Камчатка — один из самых сейсмо- и климатически активных регионов России. Последнее крупное землетрясение, магнитудой 8,8, произошло в регионе 30 июля. После этого на Камчатке часто фиксируются афтершоки. В октябре, ноябре и декабре прошлого года сообщалось о землетрясениях магнитудой от 5,5 до 6,5.