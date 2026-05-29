Новак Джокович выбыл в третьем круге Roland Garros

Четвертая ракетка мира, серб Новак Джокович, не смог выйти в четвертый круг Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). В 1/16 финала он уступил занимающему 30-е место в мировом рейтинге бразильцу Жуану Фонсеке.

Новак Джокович

Фото: Christophe Ena, AP Новак Джокович

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7. Матч продолжался 4 часа 53 минуты и оказался вторым по продолжительности на нынешнем турнире.

19-летний южноамериканец стал первым тинейджером, которому удалось одолеть Джоковича на турнирах Большого шлема, где до этого тот выиграл у соперников в возрасте до 20 лет все 18 матчей. В общей же сложности тинейджер обыграл знаменитого серба в шестой раз. До Фонсеки это удавалось сербу Филипу Крайиновичу, греку Стефаносу Циципасу, испанцу Карлосу Алькарасу, датчанину Хольгеру Руне и чеху Якобу Меньшику.

На вопрос о возможности своего выступления на Roland Garros на будущий год, заданный на послематчевой пресс-конференции, Джокович ответил: «Я не знаю», передает из Парижа корреспондент «Ъ».

Накануне из борьбы выбыл лидер классификации Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Янник Синнер, проигравший в пяти партиях аргентинцу Хуану Мануэлю Серундоло. Таким образом, победителем Открытого чемпионата Франции будет теннисист, который ранее еще не выигрывал турниры Большого шлема.

Евгений Федяков