Выжигание первой ракетки

Пятый день Открытого чемпионата Франции, проходящего в Париже, ознаменовался сенсацией, громче которой на нынешнем турнире уже не будет. Первая ракетка мира и безоговорочный фаворит итальянец Янник Синнер, выигравший нынешней весной все три грунтовых «мастерса», во втором круге в пяти сетах уступил аргентинцу Хуану Мануэлю Серундоло. За драматическими мучениями итальянца на безжалостном парижском солнце из тени ложи прессы корта Philippe Chatrier наблюдал корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Уступив во втором круге Roland Garros Хуану Мануэлю Серундоло, первая ракетка мира Янник Синнер снова не смог покорить парижский мейджор

Чтобы оценить градус сенсационности произошедшего на корте Philippe Chatrier в безжалостные +34° по Цельсию, достаточно вспомнить, что после победы в стартовом раунде нынешнего турнира Янник Синнер стал первым за последние 15 лет теннисистом, выигравшим 30 матчей подряд. Со времен тотального доминирования Новака Джоковича в 2011 году подобное больше никому не удавалось. А степень драматизма случившегося подчеркивает тот факт, что по ходу встречи с 56-й ракеткой мира 24-летним аргентинцем Хуаном Мануэлем Серундоло итальянец выиграл два сета, в третьей партии взял первые четыре гейма и затем вел в ней со счетом 5:1.

Поразительным также выглядело другое. В момент рождения главной сенсации Roland Garros, а возможно, и всего сезона на трибунах оставались свободными сотни мест. Наблюдать крутейшую теннисную драму под палящим солнцем вызвались только стойкие фанаты. Ведь даже в тени ложи прессы было не продохнуть.

У Синнера же, как стало известно с его слов уже после окончания матча, все не заладилось с самого утра. Он не выспался и еще за завтраком ощущал себя не лучшим образом. Тем не менее во время игры поначалу все было нормально. Мяч после ударов итальянца летел туда, куда требовалось, и соперник, младший брат бывшей 18-й ракетки мира Франсиско Серундоло, в коротких розыгрышах практически не имел шансов что-то изменить.

Чтобы дотянуть до третьего круга, точнее, влететь туда на полной скорости, Синнеру не хватило нескольких минут.

При счете 5:1 итальянец почувствовал головокружение и слабость, а еще через некоторое время его стало тошнить.

В подобный штопор Синнер пару раз сваливался и две недели назад в Риме по ходу победного для себя Открытого чемпионата Италии, но там ему удавалось спасаться. Сейчас же погода была слишком безжалостной к нему, медицинские перерывы не помогали, а аргентинский левша чувствовал себя отменно. Поэтому все попытки вытащить третий сет, а когда не вышло — набраться сил и сделать ставку на пятую партию, ни к чему не привели. Минут за двадцать до конца Синнер практически потерял возможность нормально передвигаться по площадке.

В сложившейся ситуации итальянцу оставалось лишь одно — покинуть турнир достойно, не отказываться досрочно от завершения борьбы, а позволить сопернику, с которым он знаком еще по юниорским турнирам, ощутить вкус триумфа в полной степени. И Синнер не смалодушничал, испил свою чашу до дна. В итоге — 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1. Окончательно измотав фаворита своими классическими для грунтового тенниса кручеными ударами, Серундоло стал первым аргентинцем, обыгравшим лидера мирового рейтинга, с тех пор как на US Open 2018 года Хуан Мартин Дель Потро одолел испанца Рафаэля Надаля. А Синнер уже через несколько минут явился на пресс-конференцию, во время которой в зале пресс-центра было не протолкнуться.

Журналисты, разумеется, пробовали проводить параллели между тем, что случилось сейчас, прошлогодней историей в Шанхае, где Синнер недоиграл матч третьего круга с голландцем Таллоном Грикспором на жаре при высочайшей влажности воздуха, и его неожиданным январским поражением от Новака Джоковича в полуфинале Australian Open в знойном Мельбурне. Итальянец назвал эти три истории разными по фабуле, хотя есть ощущение, что в данном случае он немного кривит душой.

Но в любом случае сегодня важнее другое.

Теннисист, которому заранее отдавали титул чемпиона Roland Garros, единственного непокоренного им мейджора, а заодно с этим титулом — и звание первой ракетки мира по итогам года, потерпел в Париже оглушительное фиаско.

Более того, возникла парадоксальная ситуация: по очкам, набранным на двух турнирах Большого шлема первой половины сезона, ее безоговорочный лидер будет максимум четвертым, да и то вряд ли.

Между тем мужской Roland Garros в отсутствие Синнера и травмированного испанца Карлоса Алькараса внезапно превратился в соревнование с трудно предсказуемым исходом. Главным претендентом на чемпионство автоматически становится третья ракетка мира Александр Зверев, который давно мечтает о своей первой победе на мейджорах.