Посольство России предупредило о возможной провокации Молдавии с беспилотниками

Власти Молдавии могут готовить инсценировку с падением дрона, чтобы спровоцировать новый виток эскалации в двусторонних отношениях. Об этом сказано в заявлении посольства России в Кишиневе.

«В контексте падения в румынском городе Галац беспилотника, априори, до представления доказательств названного российским, и хорошо известной русофобской связки правящих кругов Кишинева и Бухареста, действующих по однотипным методичкам, не исключаем, что молдавские власти готовят аналогичную инсценировку»,— сказано в сообщении диппредставительства. Цель возможной провокации — обвинить Россию и спровоцировать новый виток эскалации в двусторонних отношениях, добавили в посольстве.

Дрон попал в многоквартирный дом в румынском Галаце в ночь на 29 мая. 70 жителей были эвакуированы. Четверо человек пострадали. Румынская сторона возложила ответственность за инцидент на Россию. Президент РФ Владимир Путин предложил провести экспертизу обломков беспилотника в России. Позже президент Румынии Никушор Дан заявил, что БПЛА попал в многоквартирный дом в румынском городе Галаце после того, как его сбили украинские силы ПВО над городом Рени.