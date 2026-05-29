Исполнять обязанности мэра Невинномысска будет Виктория Соколюк

Михаил Миненков, руководивший Невинномысском на протяжении десяти лет, покинул должность. Временное исполнение его обязанностей по закону будет возложено на его первого заместителя Викторию Соколюк.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», Михаил Миненков, занимавший кресло градоначальника с 2015 года, сложил полномочия. О своем решении он сначала намекнул в социальных сетях, а позже подтвердил в беседе с представителями прессы. По действующему законодательству, до официального утверждения нового руководителя обязанности мэра временно переходят к его первому заму. Эта роль досталась Виктории Эдуардовне Соколюк.

Уроженка Ставрополя, Виктория Соколюк окончила местный политехнический институт в 1994 году по специальности «Электроэнергетические системы и сети», а в 2008 году прошла переподготовку в Северо-Кавказской академии госслужбы по направлению «Государственное и муниципальное управление».

Свою карьеру начала инженером первой категории в квартирно-эксплуатационном отделе тыла войсковой части 2453 в краевом центре. В период с 1995 по 1997 год она трудилась в военкомате Ленинского района Ставрополя, затем перешла в коммерческие структуры. В мае 1999-го устроилась на горводоканал, но спустя полгода покинула предприятие ради работы в автоцентре, специализировавшемся на продаже грузовиков и спецтехники.

С 2003 по 2005 год ее деятельность была связана с Земельной палатой Ставрополя. В мае 2005-го она поступила на муниципальную службу в комитет градостроительства администрации краевой столицы. В июле 2013-го стала консультантом в горадминистрации. С апреля по май 2014-го числилась госслужащей в региональном министерстве здравоохранения.

Следующим этапом стала работа в администрации Михайловска, где она занимала должность управляющей делами, а затем первого заместителя главы. В октябре 2016-го Виктория Соколюк вслед за Михаилом Миненковым перешла в администрацию Невинномысска на позицию ведущего специалиста комитета по проведению конкурентных процедур. Уже через месяц ее назначили первым заместителем градоначальника, что в нынешних условиях и предопределило временное руководство городом.

Станислав Маслаков