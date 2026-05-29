АТОР: самый дорогой тур в Россию купили американские туристы

Туристы из США приобрели самый дорогой тур в Россию на лето 2026 года, сообщила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Его стоимость составила $15 тыс.

«Не могу не сказать про самый дорогой на данный момент тур на лето, приобретенный иностранными туристами в Россию - и это американские туристы. Они купили самый дорогой тур за 15 тысяч долларов»,— рассказала госпожа Ломидзе в рамках пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

Глава АТОР отметила, что туристы из США отправятся в поездку по Золотому кольцу. Долю американских граждан, которые приезжают в Россию, среди других стран она назвала очень маленькой.

Ранее вице-президент АТОР Сергей Ромашкин сообщил «Ъ», что в первом квартале 2026 года въездной турпоток в Россию сократился на 30-40%. Причиной стало начало боевых действий на Ближнем Востоке, что привело к массовым отменам рейсов и аннуляции туров для путешественников из арабских стран и Юго-Восточной Азии.

