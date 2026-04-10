Въездной турпоток в Россию в первом квартале сократился на 30–40%

Российские туроператоры и профильные объединения фиксируют резкое снижение интереса иностранных туристов к поездкам в Россию. В первом квартале 2026 года турпоток сократился на 30–40%, заявил «Ъ» вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. В OneTwoTrip отмечают, что в первом квартале 2026 года спрос иностранцев на бронирование отелей в России сократился на 23% год к году.

Несмотря на то, что Минэкономики отметило рост показателей в начале года, к марту и апрелю позитивная динамика сменилась падением. Текущий кризис фактически остановил рост турпотока, который наметился в предыдущие годы благодаря внедрению электронных виз.

Эксперты связывают тенденцию с резким обострением геополитической ситуации. Основной удар по отрасли нанесли боевые действия на Ближнем Востоке, начавшиеся в конце февраля. Это привело к массовым отменам рейсов и аннуляциям туров не только со стороны жителей арабских стран и Ирана, но и путешественников из Юго-Восточной Азии, которые использовали ближневосточные авиаузлы для перелетов в РФ.

Помимо военной нестабильности в регионе, на рынок продолжают давить внутренние факты. Снижение интереса со стороны китайских туристов, составлявших более половины турпотока в 2025 году, вызвано ростом стоимости путешествий и перебоями в России в авиаперелетах и работе мобильной связи.

Подробнее — в материале «Ъ» «Весенний недолет».