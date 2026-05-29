Депутата из Ленобласти Дмитрия Бойченко отправили под стражу

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения депутату Свердловского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области Дмитрию Бойченко. Его отправили под стражу.

Депутата Дмитрия Бойченко отправили в СИЗО

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщает издание 47news, заседание проходило без присутствия журналистов. При этом сторона защиты просила суд избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что в Санкт-Петербурге задержан депутат Ленобласти при получении взятки в 50 млн рублей.

Матвей Николаев