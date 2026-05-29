Депутата из Ленобласти Дмитрия Бойченко отправили под стражу
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения депутату Свердловского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области Дмитрию Бойченко. Его отправили под стражу.
Как сообщает издание 47news, заседание проходило без присутствия журналистов. При этом сторона защиты просила суд избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.
Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что в Санкт-Петербурге задержан депутат Ленобласти при получении взятки в 50 млн рублей.