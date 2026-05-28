В Петербурге задержан депутат Ленобласти при получении взятки в 50 млн рублей

Сотрудники ФСБ задержали с поличным депутата муниципального образования «Свердловское городское поселение» Дмитрия Бойченко. По данным 47news, 27 мая его поймали при получении 50 млн рублей.

В наручниках оказался депутат МО в Ленобласти Дмитрий Бойченко

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ В наручниках оказался депутат МО в Ленобласти Дмитрий Бойченко

Подробности дела и обстоятельства задержания пока не раскрываются. По предварительной информации, Бойченко мог выступать посредником при передаче крупной суммы. Следственный комитет 28 мая возбудил уголовное дело по статье о посредничестве во взяточничестве, депутат изолирован на двое суток.

Кирилл Конторщиков