На Дону зафиксировали резкий всплеск аварий с электросамокатами

В Ростовской области зафиксирован значительный рост числа дорожных происшествий с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ): за 2025 год в 47 авариях пострадали 50 человек, двое скончались, а в первые месяцы 2026-го уже произошло 12 ДТП — этот показатель превышает прошлогодний более чем в три раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

На круглом столе в донском парламенте представители власти и Госавтоинспекции обнародовали тревожную статистику: регион столкнулся с лавинообразным увеличением инцидентов, связанных с двухколесными гаджетами. По информации первого заместителя министра транспорта области Александра Чекменева, за весь прошлый год было зафиксировано 47 ДТП с участием СИМ, где ранения получили полсотни граждан, а два человека погибли.

Начальник регионального УГИБДД Сергей Сасин привёл более масштабные данные: за последние пять лет на территории Ростовской области случилось 129 аварий с участием электросамокатов. Их жертвами стали 134 травмированных и двое погибших.

Особую озабоченность экспертов вызвал рост происшествий среди несовершеннолетних. Как уточнили в ведомстве, только с января по март 2026 года в дорожных инцидентах с СИМ пострадали пятеро детей. По мнению специалистов, ключевая причина такого положения — слабая осведомленность юных пользователей о правилах дорожного движения и отсутствие навыков осторожной езды.

«Основные проблемы связаны с тем, что ни водители, ни пешеходы зачастую не готовы к взаимодействию с этим транспортом. Инфраструктура пока не приспособлена для безопасного передвижения на самокатах», — отметил один из участников обсуждения.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», по итогам встречи власти рассматривают возможность ввести ограничения на использование электросамокатов в отдельных зонах Ростова-на-Дону. При этом полного запрета на эксплуатацию СИМ, как уточнили в Законодательном собрании, вводить не планируется — речь идёт лишь о локальных мерах, призванных снизить аварийность в условиях растущей популярности этого вида передвижения.

Станислав Маслаков