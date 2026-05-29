На Дону ужесточат требования к использованию электросамокатов

Власти Ростовской области намерены ужесточить правила пользования электросамокатами, но не будут их запрещать. Об этом сообщила пресс-служба Законодательного собрания региона по итогам круглого стола, посвященного обеспечению безопасного использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Первый заместитель председателя Заксобрания области Сергей Михалев отметил, что вопрос использования электросамокатов вызывает беспокойство у многих жителей региона и требует комплексного решения.

Парламентарий подчеркнул, что важно определить, какие действия следует предпринять, чтобы избежать травмирования как водителей и пассажиров, так и пешеходов, которые могут оказаться в опасных ситуациях.

На федеральном уровне продолжается работа над улучшением регулирования средств индивидуальной мобильности (СИМ). Обсуждаются вопросы регистрации этих транспортных средств, введения идентификационных номеров и ужесточения контроля за их техническим состоянием. Сергей Михалев считает, что муниципалитетам уже сейчас следует создавать условия для безопасного использования СИМ, включая обустройство специальных полос для их движения.

Наталья Белоштейн

