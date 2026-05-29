«Аль-Арабия»: Иран согласился на международный контроль над ядерными объектами

Иран и США согласовали многие вопросы ядерной сделки, сообщает «Аль-Арабия» со ссылкой на источники. По их информации, Тегеран согласился на международный контроль за ядерными объектами.

Фото: Vahid Salemi, AP

Иранская сторона одобрила вывоз обогащенного урана в КНР при условии, что его не будут передавать США, добавили собеседники «Аль-Арабии». По словам источников Bloomberg, переговорщики США и Ирана достигли предварительного соглашения о продлении режима прекращения огня на 60 дней. Проект еще должен одобрить президент США Дональд Трамп, отметили собеседники агентства.

Проект соглашения предполагает свободный проход по Ормузскому проливу без платы. Иранская сторона должна разминировать морской коридор за 30 дней. США обязуются обсудить с Ираном разморозку его активов и смягчение санкций, писал Axios.