Россия и Казахстан подписали план сотрудничества по ядерной безопасности

Агентство по атомной энергии Казахстана и Ростехнадзор подписали план по межведомственному сотрудничеству в области регулирования ядерной и радиационной безопасности. Документ рассчитан на 2026–2030 годы, сообщило казахстанское ведомство.

Планом предусмотрено проведение совместных мероприятий, в том числе обмен опытом в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, консультации экспертов, семинары, стажировки. Особое внимание уделят совершенствованию нормативно-правовой базы, развитию кадровых ресурсов, а также «адаптации и гармонизации» законодательства Казахстана для строительства первой атомной электростанции.

Глава казахстанского Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев накануне подписали соглашение о сотрудничестве по проекту АЭС. Общая стоимость электростанции составит $16,4 млрд, финансирование в основном будет обеспечено за счет экспортного кредита со стороны России.