Россию и Казахстан скрепил атом

Россия и Казахстан подписали соглашение о строительстве атомной электростанции. Документ согласовали в ходе визита Владимира Путина в Астану. Проект реализуется при участии «Росатома», а финансировать его в основном будут за счет российских денег. Помимо АЭС, речь идет о разработке отдельного образовательного кластера. Кадры для станции начнут готовить в Казахстане.

Инженерные изыскания начались еще в 2025 году, а активное строительство, по словам главы «Росатома» Алексея Лихачева, стартует в 2027-м. В 2025-м госкорпорация возглавила международный консорциум по строительству станции мощностью почти 2,4 ГВт. Для российской стороны это выгодный проект, но на пути его реализации могут возникнуть конкуренты, допускает генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский:

«У Казахстана вообще большой провал с электроэнергетикой: власти плохо вкладывались в укрепление электрических сетей и в генерацию. Для атомного блока это, конечно, свежая кровь. Казахстан привлекает китайские инвестиции, американцы что-то пытались там строить. Консорциум состоит из двух игроков: 85% — Россия в лице "Росатома" и 15% — Казахстан. Третий и четвертый игроки не предусмотрены. С точки зрения бизнеса это обычный межгосударственный кредит.

Россия любит выдавать такие займы, поскольку в пределах 100 лет можно продавать тепловые сборки.

Кроме того, это очень выгодный бизнес, и лояльность правительства повышается. Россия продает свои технологии и сервисные услуги, а Казахстан получает два хороших, высокотехнологичных, отработанных блока, которые мы уже довели до ума. Лет 20 технология уже устоявшаяся, никаких экспериментов не предусматривает».

Астана стремится диверсифицировать сотрудничество в области атомной энергетики. Помимо России, проекты по строительству в этой сфере есть с Китаем и США, обращает внимание эксперт Института инновационной экономики национального университета Казахстана Магбат Спанов:

«Несмотря на то, что Россия является признанным лидером в сфере постройки электростанций, в Казахстане все равно есть определенная группа людей, которая подозрительно относится к таким действиям со стороны РФ. Многие боятся слишком большой зависимости от российской энергетики. Предварительно перед принятием решения о строительстве АЭС была договоренность, что Россия построит три ТЭЦ в Казахстане. Но, видимо, решили сосредоточиться на атомной энергетике. Кроме этого, Казахстан будет строить еще несколько станций совместно с другими исполнителями. И в первую очередь самое главное — постарается удовлетворить свои интересы.

Во вторую и третью очередь принято решение отдать строительство китайцам».

Запуск станции позволит Казахстану со временем стать экспортером электроэнергии, а Россия, вероятно, получит возможность расширить свое участие в освоении урановых месторождений соседней страны, отмечает ведущий эксперт компании «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов:

«Россия сохраняет компетенции по строительству атомной энергетики в других странах, получает средства для своего машиностроения. Казахстан получает выгоду: во-первых, снижается потребность в тепловой генерации, во-вторых, появляется возможность экспортировать электроэнергию в соседние страны. Так как республика обладает значительными запасами урана, добыча может происходить опять-таки совместно.

Думаю, этот вопрос будет еще обсуждаться. Никто не может гарантировать, что, например, если Китай предложит Казахстану условия по строительству еще одной атомной станции, Казахстан не согласится. Что касается США, я думаю, их сотрудничество с Казахстаном продолжится — республика развивается, энергии требуется больше.

Не исключаю, что через какое-то время США войдут в атомную энергетику Казахстана».

В середине мая «Росатом» объявил также о подготовке строительства атомной электростанции в Руанде.

