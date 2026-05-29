Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО за первый квартал снизилась вдвое

Чистая прибыль «Газпрома» (MOEX: GAZP) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), приходящаяся на акционеров компании, по итогам первого квартала 2026 года составила 345 млрд руб., следует из отчета холдинга. Годом ранее показатель равнялся 660 млрд руб. Таким образом, чистая прибыли снизилась на 48%.

«Необходимо отметить, что в I квартале 2026 года отсутствовал положительный эффект от курсовых разниц, наблюдавшийся в январе—марте 2025 года», — сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов (цитата по пресс-релизу компании).

Чистый долг «Газпрома» за первый квартал снизился на 226 млрд руб., до 5,8 трлн руб. При этом уровень долговой нагрузки компании по итогам трех месяцев по показателю чистый долг к EBITDA сократился до 1,91 с 2,07 на конец 2025 года.

EBITDA (сколько денег компания заработала до вычета налогов, процентов по кредитам и амортизации) группы в первом квартале составила 979 млрд руб. — максимальное квартальное значение за последние три года.

Операционный денежный поток, скорректированный на изменение краткосрочных депозитов, стал третьим по величине квартальным результатом в истории компании — 1 027 млрд руб. Свободный денежный поток достиг исторического максимума и составил 624 млрд руб.

