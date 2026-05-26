Своя орбита
«Газпром» может продать завод по производству спутников
Как стало известно “Ъ”, предприятие «Газпрома» (MOEX: GAZP) по производству спутников может быть продано компании «Новый старт» до конца 2026 года. «Газпром» планирует реализовать непрофильный актив, а «Новый старт» может получить готовую производственную площадку для быстрого наращивания собственных мощностей. Аналитики считают, что сделка перспективна для обеих сторон, но только при наличии гарантированного портфеля заказов.
«Газпром» планирует продать сборочное производство космических аппаратов в Московской области «Газпром СПКА» до конца 2026 года компании «Новый старт», рассказали “Ъ” сразу несколько источников в космической отрасли. Также планируется продажа принадлежащего «Газпром СПКА» Центра управления полетами (ЦУП), который предназначен для управления «газпромовскими» спутниками.
«"Новый старт" хочет быстро нарастить свои космические активы и построить вертикально интегрированную компанию. Они получат и производственную площадку, и конструкторские компетенции. "Газпром" же давно собирался избавиться от непрофильного актива. Актив хороший, но в нынешних российских условиях компания не понимает, что с ним делать»,— объясняет собеседник “Ъ” на рынке. В «Газпром космические системы» и «Новом старте» не стали комментировать потенциальную сделку. В «Роскосмосе» отказались от комментариев.
АО «Новый старт» зарегистрировано в марте 2025 года в Москве, совладельцы компании скрыты, по данным СПАРК. Гендиректором компании является бывший заместитель главы «Роскосмоса» Александр Блошенко. В апреле глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов докладывал президенту РФ Владимиру Путину о том, что до конца 2026 года произойдет консолидация спутникостроительных активов вне контура «Роскосмоса» компанией «Новый старт». Объем инвестиций «частного инвестора» в совместный проект с «Роскосмосом» «Новый старт» составит 600 млрд руб. на восемь лет, говорил господин Баканов на встрече с президентом.
По данным СПАРК, ООО «Газпром СПКА» зарегистрировано в 2015 году в Щелково Московской области, на 100% принадлежит АО «Газпром космические системы». Выручка за прошлый год выросла с 39,8 млн до 136 млн руб., чистая прибыль — 1,4 млрд руб. против 1,3 млрд руб. убытка в 2024 году. «Газпром космические системы» в последний раз раскрывал финансовые результаты в 2020 году. Тогда у компании было 4 млрд руб. выручки при чистом убытке в 12,5 млрд руб. Производство сдано в эксплуатацию в 2024 году. В том же году «Газпром СПКА» заявлял, что на площадке возможно одновременно собирать и испытывать четыре спутника связи или дистанционного зондирования земли среднего и тяжелого классов и до 100 малых космических аппаратов.
«"Газпром СПКА" вместе с заводом и ЦУПом можно оценить примерно в 15–40 млрд руб. Убытки тянут оценку вниз, но продается не просто компания, а редкая для России космическая инфраструктура полного цикла»,— оценивает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Собеседник “Ъ” на финансовом рынке оценивает сделку в 20 млрд руб. «Проект можно рассматривать как технологический актив на ранней стадии — ему, вероятно, еще предстоит доработать технологическую базу и наладить серийное производство, а значит, оценка такого актива может находиться в довольно широком диапазоне»,— объясняет партнер инвесткомпании Kama Flow Евгений Борисов.
«"Газпром СПКА" создавался для проектирования, сборки и испытаний космической техники в интересах "Газпрома" и других заказчиков, но текущий масштаб бизнеса пока небольшой»,— объясняет исполнительный директор практики бизнес-консультирования «ТеДо» Антон Виноградов. Для «Нового старта» это покупка готовой производственной и испытательной базы, которую долго и дорого создавать с нуля. У СПКА есть специализированный технологический комплекс: термовакуумная камера, безэховая камера, вибростенд, акустическая камера и другие стенды». Сделка потенциально перспективна для обеих сторон, но только при наличии гарантированного портфеля заказов, продолжает господин Виноградов: «Для "Газпрома" это рациональный выход из непрофильного производственного актива с сохранением доступа к спутниковым услугам. Для «Нового старта» — ускоренный вход в спутникостроение через покупку готовой инфраструктуры». Он считает, что ключевым вызовом остается «реализация производственного потенциала через обеспечение необходимого объема заказов»: «На текущий момент выручка "Газпром СПКА" несопоставима с масштабом осуществленных инвестиций». Директор проектов «АТК Консалтинга» Георгий Королев уверен: «Появление на рынке нового частного игрока с понятной продуктовой стратегией и целями — однозначно позитивный сигнал для всей отрасли».