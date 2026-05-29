Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

The Athletic: Жозе Моуринью подписал трехлетний контракт с «Реалом»

Португальский тренер Жозе Моуринью подписал трехлетний контракт с мадридским футбольным клубом «Реал». Об этом сообщает The Athletic.

Тренер Жозе Моуринью

Тренер Жозе Моуринью

Фото: Pedro Rocha / Reuters

Тренер Жозе Моуринью

Фото: Pedro Rocha / Reuters

По данным источника, о назначении специалиста будет официально объявлено после президентских выборов в клубе, которые состоятся 7 июня. Помимо занимающего должность Флорентино Переса на пост также претендует бизнесмен Энрике Рикельме.

Сообщается, что в «Реале» уже ведется работа над формированием штаба Моуринью и летним трансферным планом. На посту главного тренера мадридского клуба португалец сменит Альваро Арбелоа. В завершившемся сезоне «Реал» впервые за пять лет остался без трофеев.

Жозе Моуринью 63 года. Он возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Под его руководством клуб выиграл чемпионат Испании, а также завоевал кубок и суперкубок страны.

Также специалист возглавлял «Порту», «Челси», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхем» и «Рому». Его последним местом работы была лиссабонская «Бенфика». В качестве тренера он по два раза выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы. В 2017 году Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) включил Моуринью в список десяти величайших тренеров, оказавших наибольшее влияние на развитие европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.

Таисия Орлова

Фотогалерея

Успехи и неудачи Жозе Моуринью

Предыдущая фотография
Жозе Моуринью родился 26 января 1963 года в Сетубале (Португалия). После непродолжительной футбольной карьеры как игрока поступил в Институт физического воспитания, а затем некоторое время работал физруком. Впоследствии прошел тренерские курсы Союза европейских футбольных ассоциаций и получил лицензию, необходимую для самостоятельной работы

Жозе Моуринью родился 26 января 1963 года в Сетубале (Португалия). После непродолжительной футбольной карьеры как игрока поступил в Институт физического воспитания, а затем некоторое время работал физруком. Впоследствии прошел тренерские курсы Союза европейских футбольных ассоциаций и получил лицензию, необходимую для самостоятельной работы

Фото: Fotodom / Colorsport / REX / Shutterstock

Первый успех к Жозе Моуринью пришел, когда он в январе 2002 года возглавил «Порту». Вместе с клубом он выиграл Лигу чемпионов, стал обладателем Кубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Португалии, а также дважды выиграл чемпионат страны

Первый успех к Жозе Моуринью пришел, когда он в январе 2002 года возглавил «Порту». Вместе с клубом он выиграл Лигу чемпионов, стал обладателем Кубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Португалии, а также дважды выиграл чемпионат страны

Фото: Paulo Duarte / AP

В июне 2004 года в первый раз встал у руля «Челси». За тот период команда дважды становилась чемпионом Англии, выиграла Кубок и Суперкубок Англии

В июне 2004 года в первый раз встал у руля «Челси». За тот период команда дважды становилась чемпионом Англии, выиграла Кубок и Суперкубок Англии

Фото: Alastair Grant / AP

«Если бы Роман Абрамович помогал мне тренировать, мы бы были внизу таблицы, а если бы я работал в его мире большого бизнеса, мы бы обанкротились»

«Если бы Роман Абрамович помогал мне тренировать, мы бы были внизу таблицы, а если бы я работал в его мире большого бизнеса, мы бы обанкротились»

Фото: Matt Dunham / AP

В бытность тренером итальянского «Интера» (2008—2010) привел команду к победе в Лиге чемпионов, а также стал обладателем Кубка и Суперкубка Италии, дважды становился чемпионом страны

В бытность тренером итальянского «Интера» (2008—2010) привел команду к победе в Лиге чемпионов, а также стал обладателем Кубка и Суперкубка Италии, дважды становился чемпионом страны

Фото: Luca Bruno / AP

«Бог, наверное, меня считает отличным парнем. По крайней мере, мне так приходится думать, иначе он не дал бы мне то, что у меня есть сейчас: счастливую семью, работу, о которой я всегда мечтал. Он так много помогал мне, что должен быть высокого мнения обо мне»

«Бог, наверное, меня считает отличным парнем. По крайней мере, мне так приходится думать, иначе он не дал бы мне то, что у меня есть сейчас: счастливую семью, работу, о которой я всегда мечтал. Он так много помогал мне, что должен быть высокого мнения обо мне»

Фото: Antonio Calanni / AP

Был признан лучшим тренером в европейском футболе по версии УЕФА в 2003 и 2004 годах, а также лучшим тренером 2010 года по версии Международной федерации футбола

Был признан лучшим тренером в европейском футболе по версии УЕФА в 2003 и 2004 годах, а также лучшим тренером 2010 года по версии Международной федерации футбола

Фото: Fernando Bustamante / AP

С 1989 года женат на Матильде Фарие. Имеет дочь Матильду и сына Жозе Мариу

С 1989 года женат на Матильде Фарие. Имеет дочь Матильду и сына Жозе Мариу

Фото: Alberto Pellaschiar / AP

«Если бы я искал легкую работу, то остался бы в «Порту» — великолепное голубое кресло, Кубок чемпионов, Бог, а после Бога — я»

«Если бы я искал легкую работу, то остался бы в «Порту» — великолепное голубое кресло, Кубок чемпионов, Бог, а после Бога — я»

Фото: Carlo Baroncini / AP

«Я тренер, а не Гарри Поттер. Он волшебник, но в реальной жизни нет места магии. Магия — это миф, а футбол – реальность»

«Я тренер, а не Гарри Поттер. Он волшебник, но в реальной жизни нет места магии. Магия — это миф, а футбол – реальность»

Фото: Luca Bruno / AP

После «Интера» Жозе Моуринью в 2010 году возглавил мадридский «Реал», с которым стал чемпионом Испании, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны

После «Интера» Жозе Моуринью в 2010 году возглавил мадридский «Реал», с которым стал чемпионом Испании, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны

Фото: Daniel Ochoa De Olza / AP

В 2013 году во второй раз стал главным тренером «Челси». При нем команда выиграла чемпионат Англии, однако после неудачного сезона тренер ушел со скандалом, и в мае 2016 года возглавил «Манчестер Юнайтед»

В 2013 году во второй раз стал главным тренером «Челси». При нем команда выиграла чемпионат Англии, однако после неудачного сезона тренер ушел со скандалом, и в мае 2016 года возглавил «Манчестер Юнайтед»

Фото: Daniel Ochoa De Olza / AP

Во время работы на посту тренера «Манчестер Юнайтед» Моуринью стал победителем Лиги Европы, а также обладателем Суперкубка Англии

Во время работы на посту тренера «Манчестер Юнайтед» Моуринью стал победителем Лиги Европы, а также обладателем Суперкубка Англии

Фото: Martin Meissner / AP

В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году

В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

18 декабря 2019 года он был уволен из «Манчестер Юнайтед» из-за провального начала сезона. Команда на тот момент занимала шестое место в Премьер-лиге, отставая от лидировавшего «Ливерпуля» на 19 очков

18 декабря 2019 года он был уволен из «Манчестер Юнайтед» из-за провального начала сезона. Команда на тот момент занимала шестое место в Премьер-лиге, отставая от лидировавшего «Ливерпуля» на 19 очков

Фото: Carl Recine / Reuters

«Из всех брошенных в меня камней можно воздвигнуть памятник»&lt;br> 20 ноября 2019 года Моуринью был назначен главным тренером «Тоттенхэма», контракт должен был истечь в сезона 2022/23

«Из всех брошенных в меня камней можно воздвигнуть памятник»
20 ноября 2019 года Моуринью был назначен главным тренером «Тоттенхэма», контракт должен был истечь в сезона 2022/23

Фото: Will Oliver / Reuters

Моуринью закончил свой первый сезон с «Тоттенхэм» на шестом месте в английской Премьер-лиге, а в следующем сезоне в декабре 2020 года с клубом возглавил чемпионат Англии. После этого пошла череда неудач, и 19 апреля 2021 года Моуринью был уволен. Это был первый случай в его карьере, когда он ушел из клуба, не выиграв с ним ни одного трофея

Моуринью закончил свой первый сезон с «Тоттенхэм» на шестом месте в английской Премьер-лиге, а в следующем сезоне в декабре 2020 года с клубом возглавил чемпионат Англии. После этого пошла череда неудач, и 19 апреля 2021 года Моуринью был уволен. Это был первый случай в его карьере, когда он ушел из клуба, не выиграв с ним ни одного трофея

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

«Любите вы меня или нет, но я единственный, кто выиграл три важнейших в мире чемпионата. Так что, возможно, люди должны называть меня не &quot;особенным&quot;, а &quot;единственным&quot;»&lt;br> 4 мая 2021 года Моуринью возглавил итальянскую «Рому», контракт был рассчитан до 30 июня 2024 года

«Любите вы меня или нет, но я единственный, кто выиграл три важнейших в мире чемпионата. Так что, возможно, люди должны называть меня не "особенным", а "единственным"»
4 мая 2021 года Моуринью возглавил итальянскую «Рому», контракт был рассчитан до 30 июня 2024 года

Фото: Remo Casilli / Reuters

Вместе с «Ромой» в 2022 году тренер выиграл турнир Лигу конференций, третий по значимости европейский турнир. После этой победы он заплакал на поле (на фото). Моуринью стал первым тренером, побеждавшим во всех существующих еврокубках: Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. В следующем сезоне итальянский клуб дошел до финала Лиги Европы, но уступил испанской «Севилье» по пенальти, что стало первым поражение Моуриньо за всю карьеру в финалах еврокубков

Вместе с «Ромой» в 2022 году тренер выиграл турнир Лигу конференций, третий по значимости европейский турнир. После этой победы он заплакал на поле (на фото). Моуринью стал первым тренером, побеждавшим во всех существующих еврокубках: Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. В следующем сезоне итальянский клуб дошел до финала Лиги Европы, но уступил испанской «Севилье» по пенальти, что стало первым поражение Моуриньо за всю карьеру в финалах еврокубков

Фото: Florion Goga / Reuters

«Я не лучший тренер в мире, но не думаю, что кто-то лучше меня»&lt;br> В январе 2024 года, спустя два дня после проигрыша «Милану» (1:3) в 20-м туре чемпионата Италии, португальского тренера уволили. По информации СМИ, Жозе Моуринью зарабатывал в «Роме» €7,5 млн евро в год после вычета налога

«Я не лучший тренер в мире, но не думаю, что кто-то лучше меня»
В январе 2024 года, спустя два дня после проигрыша «Милану» (1:3) в 20-м туре чемпионата Италии, португальского тренера уволили. По информации СМИ, Жозе Моуринью зарабатывал в «Роме» €7,5 млн евро в год после вычета налога

Фото: Andrew Medichini / AP

Следующая фотография
1 / 20

Жозе Моуринью родился 26 января 1963 года в Сетубале (Португалия). После непродолжительной футбольной карьеры как игрока поступил в Институт физического воспитания, а затем некоторое время работал физруком. Впоследствии прошел тренерские курсы Союза европейских футбольных ассоциаций и получил лицензию, необходимую для самостоятельной работы

Фото: Fotodom / Colorsport / REX / Shutterstock

Первый успех к Жозе Моуринью пришел, когда он в январе 2002 года возглавил «Порту». Вместе с клубом он выиграл Лигу чемпионов, стал обладателем Кубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Португалии, а также дважды выиграл чемпионат страны

Фото: Paulo Duarte / AP

В июне 2004 года в первый раз встал у руля «Челси». За тот период команда дважды становилась чемпионом Англии, выиграла Кубок и Суперкубок Англии

Фото: Alastair Grant / AP

«Если бы Роман Абрамович помогал мне тренировать, мы бы были внизу таблицы, а если бы я работал в его мире большого бизнеса, мы бы обанкротились»

Фото: Matt Dunham / AP

В бытность тренером итальянского «Интера» (2008—2010) привел команду к победе в Лиге чемпионов, а также стал обладателем Кубка и Суперкубка Италии, дважды становился чемпионом страны

Фото: Luca Bruno / AP

«Бог, наверное, меня считает отличным парнем. По крайней мере, мне так приходится думать, иначе он не дал бы мне то, что у меня есть сейчас: счастливую семью, работу, о которой я всегда мечтал. Он так много помогал мне, что должен быть высокого мнения обо мне»

Фото: Antonio Calanni / AP

Был признан лучшим тренером в европейском футболе по версии УЕФА в 2003 и 2004 годах, а также лучшим тренером 2010 года по версии Международной федерации футбола

Фото: Fernando Bustamante / AP

С 1989 года женат на Матильде Фарие. Имеет дочь Матильду и сына Жозе Мариу

Фото: Alberto Pellaschiar / AP

«Если бы я искал легкую работу, то остался бы в «Порту» — великолепное голубое кресло, Кубок чемпионов, Бог, а после Бога — я»

Фото: Carlo Baroncini / AP

«Я тренер, а не Гарри Поттер. Он волшебник, но в реальной жизни нет места магии. Магия — это миф, а футбол – реальность»

Фото: Luca Bruno / AP

После «Интера» Жозе Моуринью в 2010 году возглавил мадридский «Реал», с которым стал чемпионом Испании, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны

Фото: Daniel Ochoa De Olza / AP

В 2013 году во второй раз стал главным тренером «Челси». При нем команда выиграла чемпионат Англии, однако после неудачного сезона тренер ушел со скандалом, и в мае 2016 года возглавил «Манчестер Юнайтед»

Фото: Daniel Ochoa De Olza / AP

Во время работы на посту тренера «Манчестер Юнайтед» Моуринью стал победителем Лиги Европы, а также обладателем Суперкубка Англии

Фото: Martin Meissner / AP

В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

18 декабря 2019 года он был уволен из «Манчестер Юнайтед» из-за провального начала сезона. Команда на тот момент занимала шестое место в Премьер-лиге, отставая от лидировавшего «Ливерпуля» на 19 очков

Фото: Carl Recine / Reuters

«Из всех брошенных в меня камней можно воздвигнуть памятник»
20 ноября 2019 года Моуринью был назначен главным тренером «Тоттенхэма», контракт должен был истечь в сезона 2022/23

Фото: Will Oliver / Reuters

Моуринью закончил свой первый сезон с «Тоттенхэм» на шестом месте в английской Премьер-лиге, а в следующем сезоне в декабре 2020 года с клубом возглавил чемпионат Англии. После этого пошла череда неудач, и 19 апреля 2021 года Моуринью был уволен. Это был первый случай в его карьере, когда он ушел из клуба, не выиграв с ним ни одного трофея

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

«Любите вы меня или нет, но я единственный, кто выиграл три важнейших в мире чемпионата. Так что, возможно, люди должны называть меня не "особенным", а "единственным"»
4 мая 2021 года Моуринью возглавил итальянскую «Рому», контракт был рассчитан до 30 июня 2024 года

Фото: Remo Casilli / Reuters

Вместе с «Ромой» в 2022 году тренер выиграл турнир Лигу конференций, третий по значимости европейский турнир. После этой победы он заплакал на поле (на фото). Моуринью стал первым тренером, побеждавшим во всех существующих еврокубках: Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. В следующем сезоне итальянский клуб дошел до финала Лиги Европы, но уступил испанской «Севилье» по пенальти, что стало первым поражение Моуриньо за всю карьеру в финалах еврокубков

Фото: Florion Goga / Reuters

«Я не лучший тренер в мире, но не думаю, что кто-то лучше меня»
В январе 2024 года, спустя два дня после проигрыша «Милану» (1:3) в 20-м туре чемпионата Италии, португальского тренера уволили. По информации СМИ, Жозе Моуринью зарабатывал в «Роме» €7,5 млн евро в год после вычета налога

Фото: Andrew Medichini / AP

Смотреть

Новости компаний Все