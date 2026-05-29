Против координатора партии Лимонова возбудили дело за дискредитацию армии

Координатора незарегистрированной на территории РФ политической партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» Михаила Акселя привлекают к ответственности по административной статье за дискредитацию армии. Карточка дела опубликована на портале московских судов общей юрисдикции.

Координатор партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» Михаил Аксель

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Координатор партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» Михаил Аксель

Суд будет 30 июня рассматривать дело господина Акселя по статье 20.3.3, ч. 1 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ). Сам активист в своем Telegram-канале написал, что не знает, что стало причиной возбуждения административного дела, а протокол составляли без его участия. Также он сообщил, что направит адвоката ознакомиться с делом.

В феврале Таганский районный суд Москвы назначил административные аресты на 15 суток нацболам Михаилу Чуянову, Кириллу Кривяку и Григорию Шакирову. Они повесили на вход в офис РКН велосипедный замок и плакат с лозунгами против ведомства. Участники акции критиковали решение РКН замедлять Telegram. После отбытия ареста на свободу они не вышли — активистам предъявили обвинения уже по уголовному делу о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). В марте их отправили в СИЗО.