Против координатора партии Лимонова возбудили дело за дискредитацию армии

Координатора незарегистрированной на территории РФ политической партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» Михаила Акселя привлекают к ответственности по административной статье за дискредитацию армии. Карточка дела опубликована на портале московских судов общей юрисдикции.

Координатор партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» Михаил Аксель

Координатор партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» Михаил Аксель

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Суд будет 30 июня рассматривать дело господина Акселя по статье 20.3.3, ч. 1 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ). Сам активист в своем Telegram-канале написал, что не знает, что стало причиной возбуждения административного дела, а протокол составляли без его участия. Также он сообщил, что направит адвоката ознакомиться с делом.

В феврале Таганский районный суд Москвы назначил административные аресты на 15 суток нацболам Михаилу Чуянову, Кириллу Кривяку и Григорию Шакирову. Они повесили на вход в офис РКН велосипедный замок и плакат с лозунгами против ведомства. Участники акции критиковали решение РКН замедлять Telegram. После отбытия ареста на свободу они не вышли — активистам предъявили обвинения уже по уголовному делу о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). В марте их отправили в СИЗО.

Суд над Эдуардом Лимоновым

Журналист Александр Проханов беседует с адвокатом Эдуарда Лимонова Сергеем Беляком на первом дне суда

Журналист Александр Проханов беседует с адвокатом Эдуарда Лимонова Сергеем Беляком на первом дне суда

Фото: Игорь Чижов / Фотоархив ИА «Общественное мнение» / Игорь Чижов

На суд к Эдуарду Лимонову прибыл экс-мэр Владивостока Виктор Черепков

На суд к Эдуарду Лимонову прибыл экс-мэр Владивостока Виктор Черепков

Фото: Игорь Чижов / Фотоархив ИА «Общественное мнение» / Игорь Чижов

Журналистка Ольга Копшева с Виктором Черепковым и Сергеем Беляком

Журналистка Ольга Копшева с Виктором Черепковым и Сергеем Беляком

Фото: Игорь Чижов / Фотоархив ИА «Общественное мнение» / Игорь Чижов

В задние Саратовского областного суда пришли подруга Эдуарда Лимонова Анастасия Лысогор и писатель Сергей Шаргунов

В задние Саратовского областного суда пришли подруга Эдуарда Лимонова Анастасия Лысогор и писатель Сергей Шаргунов

Фото: Игорь Чижов / Фотоархив ИА «Общественное мнение» / Игорь Чижов

Эдуарда Лимонова вводят в зал заседания Саратовского областного суда во время первого открытого дня заседания

Эдуарда Лимонова вводят в зал заседания Саратовского областного суда во время первого открытого дня заседания

Фото: Игорь Чижов / Фотоархив ИА «Общественное мнение» / Игорь Чижов

Приговор Эдуарду Лимонову в Саратовском областном суде огласили 15 апреля 2003 года

Приговор Эдуарду Лимонову в Саратовском областном суде огласили 15 апреля 2003 года

Фото: Игорь Чижов / Фотоархив ИА «Общественное мнение» / Игорь Чижов

Депутат Госдумы Василий Шандыбин прибыл на оглашение приговора Эдуарду Лимонову «поддержать и морально, и так.» («Ъ» №66 от 16.04.2003)

Депутат Госдумы Василий Шандыбин прибыл на оглашение приговора Эдуарду Лимонову «поддержать и морально, и так.» («Ъ» №66 от 16.04.2003)

Фото: Игорь Чижов / Фотоархив ИА «Общественное мнение» / Игорь Чижов

Эдуард Лимонов заслушал приговор стоя в окружении других подсудимых и адвокатов

Эдуард Лимонов заслушал приговор стоя в окружении других подсудимых и адвокатов

Фото: Игорь Чижов / Фотоархив ИА «Общественное мнение» / Игорь Чижов

Приговор Эдуарду Лимонову судья Владимир Матросов зачитывал шесть часов

Приговор Эдуарду Лимонову судья Владимир Матросов зачитывал шесть часов

Фото: Игорь Чижов / Фотоархив ИА «Общественное мнение» / Игорь Чижов

Эдуард Лимонов остался доволен приговором и после оглашения пожал руку адвокату Виктору Черепкову

Эдуард Лимонов остался доволен приговором и после оглашения пожал руку адвокату Виктору Черепкову

Фото: Игорь Чижов / Фотоархив ИА «Общественное мнение» / Игорь Чижов

Эдуарда Лимонова уводят из зала суда после оглашения приговора 15 апреля 2003 года

Эдуарда Лимонова уводят из зала суда после оглашения приговора 15 апреля 2003 года

Фото: Игорь Чижов / Фотоархив ИА «Общественное мнение» / Игорь Чижов

30 июня 2003 года Эдуарда Лимонова на свободу отпустил лично начальник ИК-13 Евгений Зорин

30 июня 2003 года Эдуарда Лимонова на свободу отпустил лично начальник ИК-13 Евгений Зорин

Фото: Александра Курочкина / Фотоархив ИА «Общественное мнение» / Александр Курочкин

Встречать Эдуарда Лимонова на выходе из колонии приехали Писатель Дмитрий Быков (29 июля 2022 года Минюст РФ признал его иностранным агентом) и адвокат Сергей Беляк

Встречать Эдуарда Лимонова на выходе из колонии приехали Писатель Дмитрий Быков (29 июля 2022 года Минюст РФ признал его иностранным агентом) и адвокат Сергей Беляк

Фото: Игорь Чижов / Фотоархив ИА «Общественное мнение» / Александр Курочкин

Эдуард Лимонов покинул стены колонии 30 июня 2003 года

Эдуард Лимонов покинул стены колонии 30 июня 2003 года

Фото: Александра Курочкина / Фотоархив ИА «Общественное мнение» / Александр Курочкин

Эдуард Лимонов, покинув стены колонии, побеседовал с журналисткой Надеждой Андреевой

Эдуард Лимонов, покинув стены колонии, побеседовал с журналисткой Надеждой Андреевой

Фото: Александра Курочкина / Фотоархив ИА «Общественное мнение» / Александр Курочкин

Сразу после освобождения Эдуард Лимонов дал пресс-конференцию

Сразу после освобождения Эдуард Лимонов дал пресс-конференцию

Фото: Александра Курочкина / Фотоархив ИА «Общественное мнение» / Александр Курочкин

По итогам встречи с прессой Эдуард Лимонов подписал несколько экземпляров своих книг

По итогам встречи с прессой Эдуард Лимонов подписал несколько экземпляров своих книг

Фото: Александра Курочкина / Фотоархив ИА «Общественное мнение» / Александр Курочкин

