Суд в Москве арестовал на 15 суток заблокировавших двери офиса РКН

Таганский районный суд Москвы назначил административные аресты на 15 суток Михаилу Чуанову, Кириллу Кривяку и Григорию Шакирову. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов. Там уточнили, что молодые люди заблокировали вход в здание Роскомнадзора (РКН) в Москве.

Арестованные проходят по ч. 1 ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). По информации суда, мужчины повесили на вход в офис РКН велосипедный замок и плакат с лозунгами против ведомства.

Telegram-каналы писали об инциденте еще 12 января. «Осторожно, новости» уточнял, что участники акции — члены незарегистрированной партии «Другая России Э. В. Лимонова». В своих лозунгах они критиковали решение РКН замедлять Telegram. 10 февраля в ведомстве подтвердили, что блокировка мессенджера продолжится, пока тот не станет следовать российским законам.

