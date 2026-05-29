«Реал» пятый год подряд признан самым дорогим футбольным клубом мира

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира. Список в пятый раз подряд возглавил мадридский «Реал», стоимость которого оценивается в $9,5 млрд.

Всего в перечне представлено 30 команд, чья общая стоимость достигла рекордные $87 млрд. Средняя цена одного клуба составляет $2,9 млрд, что на 21% больше, чем в прошлом году ($2,4 млрд).

В топ-10 самых дорогих клубов также вошли:

«Барселона» (Испания) — $7,5 млрд;

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — $7,2 млрд;

«Ливерпуль» (Англия) — $6,2 млрд;

«Пари Сен-Жермен» (Франция) — $5,8 млрд;

«Бавария» (Германия) — $5,7 млрд;

«Манчестер Сити» (Англия) — $5,5 млрд;

«Арсенал» (Англия) — $5,4 млрд;

«Челси» (Англия) — $4,2 млрд;

«Тоттенхем» (Англия) — $3 млрд.

Лидером по числу клубов в рейтинге стала Английская премьер-лига — 11. Затем идут североамериканская Главная футбольная лига (7) и итальянская Serie A (4).

В завершившемся сезоне «Реал» впервые за пять лет остался без трофеев. В чемпионате Испании клуб занял второе место, отстав от «Барселоны» на 8 очков. В 1/16 финала кубка страны мадридцы уступили «Альбасете» из второго дивизиона. Также команда не смогла выйти в полуфинал Лиги чемпионов, проиграв мюнхенской «Баварии».

Таисия Орлова