«Реал» пятый год подряд признан самым дорогим футбольным клубом мира
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира. Список в пятый раз подряд возглавил мадридский «Реал», стоимость которого оценивается в $9,5 млрд.
Всего в перечне представлено 30 команд, чья общая стоимость достигла рекордные $87 млрд. Средняя цена одного клуба составляет $2,9 млрд, что на 21% больше, чем в прошлом году ($2,4 млрд).
В топ-10 самых дорогих клубов также вошли:
- «Барселона» (Испания) — $7,5 млрд;
- «Манчестер Юнайтед» (Англия) — $7,2 млрд;
- «Ливерпуль» (Англия) — $6,2 млрд;
- «Пари Сен-Жермен» (Франция) — $5,8 млрд;
- «Бавария» (Германия) — $5,7 млрд;
- «Манчестер Сити» (Англия) — $5,5 млрд;
- «Арсенал» (Англия) — $5,4 млрд;
- «Челси» (Англия) — $4,2 млрд;
- «Тоттенхем» (Англия) — $3 млрд.
Лидером по числу клубов в рейтинге стала Английская премьер-лига — 11. Затем идут североамериканская Главная футбольная лига (7) и итальянская Serie A (4).
В завершившемся сезоне «Реал» впервые за пять лет остался без трофеев. В чемпионате Испании клуб занял второе место, отстав от «Барселоны» на 8 очков. В 1/16 финала кубка страны мадридцы уступили «Альбасете» из второго дивизиона. Также команда не смогла выйти в полуфинал Лиги чемпионов, проиграв мюнхенской «Баварии».