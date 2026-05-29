Финалисты с отличиями

Финал Лиги чемпионов столкнет 30 мая в Будапеште два клуба, которые участие в нем своими выступлениями по ходу сезона заслужили больше остальных и кажутся оппонентами очень разными и очень равными. Это притом, что французский ПСЖ и его российский вратарь Матвей Сафонов могут победить в главном еврокубке второй раз подряд, а английский «Арсенал» не добирался до его заключительного матча два десятилетия.

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов в полуфинальном матче Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией»

Перед будапештским финалом эксперты L’Equipe решили отыскать истории, которые хоть как-то связывают ПСЖ и «Арсенал». Набрали несколько. Оказалось, например, что тренер парижан Луис Энрике, хотя вроде бы всю жизнь, в отличие от своего лондонского коллеги и соотечественника Микеля Артеты, играл в Испании и воспитан на классическом, от Йохана Кройфа и молодого Пепа Гвардиолы, барселонском футболе, к футболу английскому, в чем признавался, неравнодушен и берет из него кучу идей. У первых лиц ПСЖ и «Арсенала» — Насера Аль-Хелаифи и Стэна Крёнке — есть совместные проекты, в том числе спортивные, такие как уже нашумевший по созданию в Европе лиги—«филиала» НБА. Одна из самых популярных кричалок фанатов «Арсенала» — родом из давнего противостояния с ПСЖ. В 1994 году английский клуб встречался с французским, тогда еще не мечтавшем о свалившемся на него гораздо позже богатстве катарского происхождения, в полуфинале Кубка кубков на чужом поле. И после первого тайма, глядя на счет на табло стадиона Parc de Princes — 1:0 в пользу гостей, его поклонники, отвечая поклонникам ПСЖ, которые свою фирменную кричалку исполняли на мотив популярной тогда песни «Go West» группы Pet Shop Boys, на него же затянули: «One nil "Arsenal"!»

Болельщик из России мог бы кое-чем скудный набор дополнить. Два самых громких, самых успешных перехода отечественных футболистов в зарубежный клуб в этом веке — переходы в «Арсенал» и ПСЖ.

В Лондоне полтора десятилетия назад сверкал форвард Андрей Аршавин. В Париже второй сезон играет голкипер Матвей Сафонов. Прошлый финал, в котором ПСЖ разгромил «Интер», он провел на скамейке, к нынешнему подошел уже основным вратарем.

Откуда взялась эта странная на первый взгляд мысль откопать такие мелочи, понятно. Просто два финалиста Лиги чемпионов и правда со стороны кажутся двумя далекими друг от друга вселенными, расстояние между которыми символизирует такой поразительный факт. Известно, что чемпионат Англии активно импортирует кадры из Франции. А у предыдущей «золотой» инкарнации «Арсенала» — той, что в 2004 году прошла национальное первенство без поражений, а в 2006-м добралась до решающего матча Лиги чемпионов, уступив в нем «Барселоне», с которой инкарнацию сегодняшнюю, повторившую наконец в течение одного сезона оба достижения, сравнивают, имелся слишком ярко выраженный французский акцент. Французом был великий тренер Арсен Венгер. Французов было полным-полно, полкоманды, в составе «Арсенала» нулевых. Но именно в ПСЖ он футболистов не приобретал аж с 1997 года, с трансфера Николя Анелька. Из французского гранда они уходили куда угодно — в «Тоттенхем», «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл», «Манчестер Сити», как в 2025-м освободивший дорогу Сафонову к статусу первого номера Джанлуиджи Доннарумма. Но — не в «Арсенал», будто бы решивший, что ничего парижского в нем быть не должно. Прям ни капельки. Ничего, если слегка упростить, и нет.

Сомнений в том, что финал Лиги чемпионов впервые за черт знает сколько лет столкнул без каких-либо оговорок два лучших клуба — исходя из результатов сезона в целом, и конкретного турнира, ни у кого не возникает. Причин сомневаться вообще не разглядишь. Но тем сильнее режет глаз разница в стилистике, которая лучшим клубам финал обеспечила. Рассказывая перед ним про ПСЖ, вспоминают обычно про 44 (колоссальное число!) гола, забитых им в этом розыгрыше Лиги чемпионов, про чудо-атаку с Усманом Дембеле, Хвичей Кварацхелией, Дезире Дуэ. Рассказывая про «Арсенал», вспоминают число пропущенных голов — всего-то шесть, девять «сухих» матчей в турнире, потрясающую работу пары центральных защитников из Габриэла и Вильяма Салиба, неутомимого опорника Деклана Райса.

Это не значит, что ПСЖ плевать на оборону, а «Арсенал» только на ней и держится. Но в общем-то никуда не денешься от того, что парижане обожают фейерверк, а лондонцы не прочь наслаждаться тоской и скукой.

И как тут разберешься, в чью пользу расклад? Оттолкнуться-то толком не от чего. В Англии ПСЖ, кажется, все-таки боятся больше, чем «Арсенала» во Франции. В памяти застряло прошлогоднее противостояние в полуфинале Лиги чемпионов, в котором парижане дважды одержали победы с минимальной разницей в счете — 1:0 и 2:1. А некоторые медиаресурсы обратили внимание на то, что ПСЖ провел чуть меньше матчей в сезоне — 56 против 63 у «Арсенала» — и щедрее предоставлял отдых ведущим игрокам. В The Guardian даже появилось целое исследование на этот счет, из которого следует, что в ПСЖ нагрузка в национальном чемпионате на Дембеле, Кварацхелию, Жуана Невеша, Нуну Мендеша, Ашрафа Хакими, Маркиньюса была минимальной, а в «Арсенале» ряд лидеров — допустим, тот же Райс и его напарник в середине полузащиты Мартин Субименди — вообще не уходили с поля. Может, конечно, мелочь, но мелочи в драках равных и разных, как правило, все и решают.

Алексей Доспехов