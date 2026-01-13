Основатель ГК «Дело» Шишкарев вернулся из ОАЭ в Россию

Основатель группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев вернулся из ОАЭ в Россию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя бизнесмена. До этого СМИ сообщали о расследовании, которое проводят в отношении бизнесмена в ОАЭ.

«Вернулся вчера вечером по плану. Вчера были переговоры в Дубае. Сегодня работает в офисе в Москве»,— сказал собеседник агентства. 12 января РБК со ссылкой на источники передавал, что господин Шишкарев оказался фигурантом расследования в ОАЭ о возможных угрозах с его стороны в адрес бывшего топ-менеджера аффилированной с бизнесменом компании. По информации издания, Сергей Шишкарев находился в Дубае под подпиской о невыезде.

Сам бизнесмен говорил, что находится в Дубае в командировке. Пост об этом он опубликовал в Telegram-канале накануне. «При въезде в ОАЭ провел беседу с сотрудником местной полиции на предмет заявления гражданина Украины Подгаецкого Е.Н. о якобы угрозах с моей стороны "порезать его женский половой орган ножом"»,— уточнял Сергей Шишкарев. Он отметил, что не контактировал «с указанным гражданином» уже очень давно.

По данным Forbes на 2025 год, состояние господина Шишкарева оценивалось в $1,4 млрд. Группу компаний «Дело» он основал в 1993 году и возглавлял ее до 1999-го. С 1999 по 2012 год бизнесмен был депутатом Госдумы. Входил в состав делегации России в Парламентской ассамблее ОБСЕ. С 2024 года Сергей Шишкарев занимает должность председателя Высшего совета Федерации гандбола России.

