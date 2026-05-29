Ущерб по делу бывшего вице-губернатора Кубани Нестеренко оценили в 150 млн рублей

Общий ущерб по уголовному делу бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко оценен почти в 150 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова гособвинения в суде. Против Нестеренко возбуждено уголовное дело по трем эпизодам превышения должностных полномочий при капитальном ремонте школ в Херсонской области.

Контракты на ремонт четырех объектов были заключены с АО «Региональная строительная компания». По данным следствия, работы выполнялись с нарушением сроков, часть из них была проведена ненадлежащим образом, а стоимость некоторых работ была необоснованно завышена. Александра Нестеренко обвиняют в том, что он не контролировал работу подрядчика, подписывал и оплачивал контракты на завышенную по цене или невыполненную работу. Из-за этого бюджету региона был причинен материальный ущерб.

Прокурор уточнила, что сумма ущерба по первому эпизоду превышает 25,9 млн руб., по второму — почти 87,9 млн руб., а по третьему — почти 32,9 млн руб. Александр Нестеренко свою вину не признал. По его словам, в подписанных им документах был указан лишь процент выполненных работ, а не факт их завершения.

Александр Нестеренко занимал должность вице-губернатора Краснодарского края с июля 2024 года. Чиновник был задержан в мае 2025 года. Как узнал «Ъ», в уголовном деле в отношении Нестеренко идет речь о капитальном ремонте средней школы № 3 в городе Геническе Херсонской области. Общая стоимость работ составляла 300 млн руб. В качестве заказчика в проекте выступало государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края».

