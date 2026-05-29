Обвиняемого в вымогательстве у основателя ГК «Дело» Шишкарева объявили в розыск

Гражданина Украины Евгения Подгаецкого, которого обвиняют в вымогательстве у основателя группы компаний (ГК) «Дело» Сергея Шишкарева, объявили в международный розыск. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Тверского суда Москвы. Инстанция рассматривает ходатайство о заочном аресте Подгаецкого.

Основатель ГК «Дело» Сергей Шишкарев

Основатель ГК «Дело» Сергей Шишкарев

Уголовное дело было возбуждено в феврале 2026 года. Изначально Евгений Подгаецкий находился под подпиской о невыезде. Следствие потребовало заочно арестовать Подгаецкого на два месяца, ему грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

28 мая РБК со ссылкой на источники писало, что МВД возбудило в отношении Подгаецкого уголовное дело о вымогательстве у основателя ГК «Дело» Сергея Шишкарева. В начале года гражданин Украины подал в ОАЭ иск к российскому бизнесмену из-за предполагаемых угроз в свой адрес. Поводом для уголовного дела в России стало обращение господина Шишкарева в правоохранительные органы.