РБК: МВД возбудило дело о вымогательстве у основателя ГК «Дело» Шишкарева

МВД возбудило в отношении гражданина Украины Евгения Подгаецкого уголовное дело о вымогательстве у основателя группы компаний (ГК) «Дело» Сергея Шишкарева, сообщает РБК со ссылкой на источники. В начале года господин Подгаецкий подал в ОАЭ иск к российскому бизнесмену из-за предполагаемых угроз в свой адрес.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Поводом для уголовного дела в России стало обращение господина Шишкарева в правоохранительные органы, уточнил один из собеседников издания. Согласно материалам дела, речь идет о вымогательстве имущества основателя ГК «Дело». Следствие требует заочно арестовать господина Подгаецкого на два месяца, ему грозит от семи до 15 лет лишения свободы. Ходатайство следствия рассмотрит Тверской суд Москвы 29 мая.

Евгений Подгаецкий заявил РБК, что его не уведомили о возбуждении дела. Он рассказал, что подал в Дубае иск к Сергею Шишкареву из-за «упущенной выгоды, морального и репутационного ущерба».

В январе основатель ГК «Дело» вернулся в Россию из ОАЭ, куда, по его словам, ездил в командировку. Он сообщил, что при въезде в Эмираты «провел беседу с сотрудником местной полиции» из-за заявления господина Подгаецкого «о якобы угрозах "порезать его женский половой орган ножом"». Господин Шишкарев говорил, что не контактировал «с указанным гражданином» уже очень давно. Он также сказал, что рассматривает происходящее как «целенаправленную кампанию по дискредитации».

Сергей Шишкарев — основатель и совладелец транспортно-логистической группы компаний «Дело». В группу входят контейнерный оператор «Трансконтейнер», портовый холдинг Global Ports, судоходная компания «Сахалинское морское пароходство» (SASCO). В рейтинге богатейших российских бизнесменов по версии Forbes занимает 91-е место, его состояние оценивается в $1,7 млрд.