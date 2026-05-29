Андрей Рублев вышел в четвертый круг Roland Garros

Российский теннисист Андрей Рублев победил португальца Нуну Боржеша в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Общий призовой фонд турнира составляет €61,7 млн.

Встреча продолжалась 2 часа 46 минут и завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:2). 7:6 (7:2). В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Андрей Рублев занимает 13-е место, Нуну Боржеш — 51-е. Следующим соперником россиянина станет победитель матча между австралийцем Алексом де Минором и чехом Якубом Меншиком.

Roland Garros — второй в сезоне турнир Большого шлема, матчи которого проходят на грунтовых кортах Парижа. В прошлом году победителем в мужском одиночном разряде стал испанец Карлос Алькарас, который в этом сезоне не участвует в состязании из-за травмы запястья.

Таисия Орлова