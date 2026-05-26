Перуанско-скандинавские терзания

В Париже набирает ход грунтовый турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции. Его второй день был отмечен трудной победой Андрея Рублева, который в четырех сетах справился с перуанцем Игнасио Бусой, и драматичным поражением Романа Сафиуллина, едва не переигравшего на 33-градусной жаре одного из фаворитов нынешнего турнира норвежца Каспера Рууда. У женщин в 1/32 финала вышла Диана Шнайдер, которая, в отличие от двух соотечественников, сумела избежать серьезных проблем. Из Парижа — корреспондент «Ъ» Евгений Федяков.

Перед началом встречи Андрея Рублева с Игнасио Бусе экс-первая ракетка мира Марат Сафин, расположившись бок о бок с другим тренером россиянина, испанцем Фернандо Висенте, тщательно растирал по лицу, запястьям и коленям солнцезащитный крем. В эти дни прохладу в знойном Париже после обеда не найдешь даже в тени, а места, предназначенные для команд игроков на седьмом корте Roland Garros, располагаются на верхнем ряду не оборудованной козырьком восточной трибуны. Загорать и одновременно переживать за своего подопечного теннисным специалистам пришлось ни много ни мало 3 часа 39 минут.

Но подопечный, который потом ожидал начала своей пресс-конференции, сидя на полу около офиса турнирной пресс-службы, конечно, измотался куда больше.

Бусе приехал в Париж в прекрасном настроении. Выиграв в субботу в Гамбурге не последний по составу участников турнир категории 500, который, к слову, он начинал с квалификации, этот 22-летний спортсмен с лицом подростка радовался не меньше Карлоса Алькараса после прошлогоднего триумфа на Открытом чемпионате Франции. Повышенная эмоциональность Бусе была легко объяснима. Дело в том, что в прошлый раз представитель его родины побеждал на состязаниях Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в далеком 2007 году, когда в чилийском Винья-дель-Мар отличился Луис Орна. Тому же Орне, кстати, принадлежит и едва ли не самый громкий успех перуанцев на Roland Garros — выигрыш в 2003 году у Роджера Федерера, который тогда только приближался к вершине мирового рейтинга и через месяц выиграл свой первый Wimbledon.

Обладай Бусе более весомым авторитетом, его стартовую игру в Париже вполне могли бы отложить до вторника — последнего дня, предназначенного на Roland Garros для первого круга. Однако поскольку в данном случае речь шла о молодом теннисисте, ранее не сыгравшем в основной сетке Открытого чемпионата Франции ни одного матча, организаторы решили не менять свой первоначальный график и закрыть стартовый раунд в нижней половине сетки, как и планировалось, в понедельник.

Рублев начал максимально агрессивно, пытаясь как можно дольше не позволять Бусе нащупать свой ритм. И эта тактика сработала. Через 37 минут после первого удара по мячу первый сет остался за россиянином. Однако продолжить в том же духе ему не удалось. Перуанец, к которому вскоре на корт впервые вышли медики, сдаваться не собирался. Во второй партии соперники поочередно по три раза брали чужие подачи, а на тай-брейке Рублев, ведя 6:4, отдал четыре очка подряд. Причем сетбол Бусе реализовал шедевральной обводкой по линии из почти безнадежной ситуации.

Третий сет остался за Рублевым, а в четвертом сете, когда Бусе вел — 5:2 и дело уже шло к решающей партии, сказались более высокий класс россиянина и его опыт.

По словам Рублева, он подумал: «Если я устал, то как же должен чувствовать себя он?» И, немного поднажав, умудрился взять пять геймов подряд, победив — 6:3, 6:7 (6:8), 6:3, 7:5 и забронировав себе место во втором круге, где встретится с аргентинцем Камило Уго Карабельи.

В то же самое время на корте Simonne Mathie, третьем по значению на Roland Garros, разворачивалась драма с участием Романа Сафиуллина. Четвертьфиналист Wimbledon 2023 года, который в прошлом сезоне получил травму локтя, не выступал с августа до середины февраля. Однако в последнее время под руководством норвежского тренера Карла Адриана Рингдала Норстенаеса россиянин набрал отличную форму и выиграл в апреле два турнира категории «челленджер».

В Париже Сафиуллин прошел квалификаю и попал на куда более знаменитого норвежца — трехкратного финалиста турниров Большого шлема Каспера Рууда. После того, как скандинав взял первый сет и выиграл тай-брейк второй партии могло показаться, что этот матч не затянется, но на самом деле все только начиналось. В третьем сете Сафиуллин вытянул концовку, а после первого гейма четвертой партии Рууд, снова отдав подачу, вызвал на корт врача.

Вскоре стало ясно, что один из фаворитов турнира измотан гораздо сильнее, чем, например, тот же Игнасио Бусе. Во время перерывов при смене сторон Рууд тяжело дышал, а счет тем временем быстро рос в пользу Сафиуллина, который за 24 минуты все шесть геймов.

Перед пятом сетом оба соперника ушли в раздевалку примерно на пять минут, а после возвращения стало ясно, что эта пауза больше пошла на пользу Рууду.

Выиграв за 3 часа 54 минуты — 6:2, 7:6 (7:5), 5:7, 0:6, 6:2, норвежец попробует продолжить борьбу за титул. Ну а Сафиуллин, который перед началом Roland Garros стоял в рейтинге 141-м, немного приблизил свое возвращение в топ-100, что для него по нынешним временам следует считать успехом.

На женском турнире единственной россиянкой, преодолевший в понедельник барьер 1/64 финала, стала Диана Шнайдер, разобравшаяся с мексиканкой Ренатой Сарасуа — 6:4, 6:1. Ее следующей соперницей будет американка Маккартни Кесслер.