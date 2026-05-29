ЕК призвала лишить Украину статуса «безопасного государства»

Европейская комиссия призвала активизировать вопрос исключения Украины из общеевропейского списка «безопасных государств». Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на соответствующий документ.

Статус «безопасного государства» предполагает, что ЕС может оперативно отказывать его гражданам в предоставлении убежища. В феврале ЕК внесла в этот перечень Бангладеш, Колумбию, Египет, Косово, Индию, Марокко и Тунис. В него также вошли кандидаты на вступление в Евросоюз — Украина и Молдавия.

Как пишет издание, исключение Украины из перечня может упростить предоставление убежища в странах ЕС для ее граждан. Решение обусловлено тем, что страна ведет боевые действия.

Такая инициатива возникла в ходе обсуждения будущих мер временной защиты для миллионов украинцев, проживающих на территории Евросоюза. Кроме того, обсуждается очередное продление программы для беженцев из Украины, которая позволяет им жить и работать в ЕС, пишет издание. Летом 2025 года ЕК предлагала продлить действие Директивы о временной защите (TPD) до 4 марта 2027 года.

Об эскалации на Украине читайте в материале «Москва и Брюссель расставили ударения».