В ЕС ужесточили условия предоставления убежища для граждан Украины и Молдавии

Европарламент ужесточил условия, по которым рассматривают заявления о предоставлении убежища для граждан других стран. В заявлении ЕП изложили новые правила для государств из категорий «страны безопасного происхождения» и стран-кандидатов на вступление в ЕС. Среди последних — Украина и Молдавия.

Европейский парламент одобрил создание общеевропейского списка безопасных стран происхождения. Согласно новым правилам, гражданам стран из списка необходимо оспорить свой статус. Им необходимо предоставить доказательства, что им грозят пресследования и иные риски в случае возвращения на родину. По данным пресс-службы ЕП, это поможет ускорить рассмотрение заявок на предоставление убежища для граждан Бангладеша, Колумбии, Египта, Косово, Индии, Марокко и Туниса.

Страны-кандидаты на вступление в ЕС также будут считаться безопасными странами происхождения. Однако для них предусмотрены исключения: «насилие в контексте вооруженного конфликта, если граждане этих стран получают статус беженца на уровне ЕС с показателем признания выше 20 %, либо если вводятся экономические санкции в связи с действиями, нарушающими основные свободы и фундаментальные права». Украина и Молдавия — кандидаты на вступление в блок, поэтому эти правила распространяются и на них.

В начале декабря министры юстиции и внутренних дел стран ЕС одобрили пакет мер, ужесточающих правила иммиграции. Они позволят проще депортировать иностранцев и в ускоренном порядке отказывать тем, кто обращается за убежищем. Среди мер — список безопасных стран происхождения, «центры возвращения», центры по обработке заявлений на убежище вне ЕС. Принятые правила обсуждались с 2020 года. Они вступят в силу в июне 2026 года.