Курский облсуд утвердил приговор за вывоз деталей военных самолетов на Украину

Жителю Подмосковья, 54-летнему Андрею Жуковскому, не удалось изменить приговор по делу о контрабанде деталей военных самолетов на Украину в Курском областном суде. Апелляционная инстанция уточнила судебный акт, но само наказание не изменила — 3 года и 2 месяца колонии общего режима. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2019 году Андрей Жуковский незаконно продал и передал соучастникам три парашютные стабилизирующие системы маркировки «СП-36 серии 2», «являющиеся неотъемлемой частью катапультного кресла военного самолета». Детали затем обнаружили сотрудники таможни — среди багажа в автобусе, следовавшем на Украину. По закону подобное оборудование может быть перемещено через таможенную границу только при наличии лицензии, поскольку может быть использовано при создании военной техники.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», Андрею Жуковскому вменили ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, предусматривающую до пяти лет лишения свободы. Приговор первой инстанции был вынесен в феврале 2026 года. Вину подсудимый не признал. Помимо назначения реального срока суд также конфисковал в доход государства 45 тыс. руб., за которые мужчина, как считает следствие, продал оборудование.

В начале мая также стало известно, что в отношении жителя Курской области 2002 года рождения было возбуждено уголовное дело о госизмене. Следствие считает, что задержанный действовал в интересах спецслужб Украины и собирал информацию о военных и гражданских объектах.

Денис Данилов