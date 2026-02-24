Курский суд назначил реальный срок за контрабанду военной техники на Украину

Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области сообщила о вынесении приговора за контрабанду военной техники на Украину в 2019 году (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ) 54-летнему жителю Подмосковья Андрею Жуковскому. Суджанский райсуд региона назначил ему 3 года и 2 месяца колонии общего режима. После вынесения приговора осужденного взяли под стражу.

В суде установлено, что Жуковский, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, незаконно продал и передал соучастникам три парашютные стабилизирующие системы маркировки «СП-36 серии 2». Они являлись неотъемлемыми частями катапультного кресла военного самолета и не могли передаваться через границу без лицензии. Однако в 2019 году таможенники изъяли их из автобуса, следовавшего на территорию Украины.

Вину подсудимый не признал, однако суд, изучив доказательства, признал его виновным. В доход государства конфискованы 45 тыс. руб., полученные Жуковским в результате преступления.

Владимир Зоркий