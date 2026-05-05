ФСБ задержала жителя Курской области за шпионаж в пользу Украины

Уголовное дело о госизмене возбуждено в отношении жителя Курской области 2002 года рождения. Следствие считает, что задержанный действовал в интересах спецслужб Украины и собирал информацию о военных и гражданских объектах. Об этом 5 мая сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По данным следствия, сотрудник главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР МО) установил контакт с курянином и «в ходе общения в мессенджере Telegram склонил его к конфиденциальному сотрудничеству на материальной основе, а также к выполнению на территории России заданий по указанию украинской стороны». Курянин, в свою очередь, привлек не менее четырех близко знакомых ему жителей областного центра для сбора и передачи сведений, в том числе фотоматериалов.

Мужчину задержали сотрудники ФСБ. Его действия квалифицировали как государственную измену (ст. 275 УК РФ, вплоть до пожизненного лишения свободы). Задержанный дал признательные показания, уточнили в ЦОС ФСБ.

Официальная страница администрации Курской области в соцсети «ВКонтакте» публикует оперативные кадры ФСБ с задержанием и допросом подозреваемого:

В апреле «Ъ-Черноземье» сообщал, что управление ФСБ по Белгородской области возбудило уголовное дело о госизмене в отношении гражданина РФ, который передавал службе безопасности Украины информацию об объектах критической транспортной инфраструктуры и сотруднике государственного оборонного предприятия. По ходатайству следствия обвиняемого заключили под стражу.

Денис Данилов