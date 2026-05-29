FT: инвесторы могут оценить производящий БПЛА немецкий стартап Stark в €2,5 млрд

Немецкий стартап Stark, занимающийся производством дронов, ведет переговоры с инвесторами о привлечении не менее €300 млн, что может увеличить его стоимость до €2,5 млрд. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Сделка еще не завершена. В рамках предыдущего раунда финансирования оценка Stark составляла €1 млрд.

Аналитики отмечают, что переговоры крупных инвесторов с берлинским стартапом и его поддержка американским миллиардером Питером Тилем свидетельствуют об активном стремлении рынка вкладываться в бурно развивающийся оборонный сектор.

Самый дорогой европейский стартап в сфере оборонных технологий — мюнхенская компания Helsing, как сообщала ранее FT, планирует привлечь $1,2 млрд при общей оценке в $18 млрд.

О создании системы борьбы с беспилотниками в Европе читайте в материале «Дронам поставят цифровой заслон».

Екатерина Наумова