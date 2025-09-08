FT: инвестиции в оборонные стартапы в Европе выросли в десятки раз с 2020 года

С начала 2022 года европейские оборонные стартапы привлекли венчурные инвестиции на €2,4 млрд, причем €1,4 млрд из этой суммы был привлечен с начала 2025-го. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные PitchBook. В 2020-м оборонные инвестиции составляли лишь €30 млн, в 2021-м — €150 млн. Капитализация трех европейских оборонных стартапов превысила €1 млрд — это разработчики беспилотников Helsing (она также занимается ИИ для обороны), Quantum Systems и Tekever.

Резкий рост инвестиций в оборонные стартапы связан с общим наращиванием расходов на вооружения в ЕС после начала военного конфликта на Украине, а также Мюнхенской конференции в феврале текущего года. На ней вице-президент США Джей Ди Вэнс критиковал европейскую политику в сфере безопасности. Совокупные расходы на оборону европейских стран, входящих в НАТО, к 2030 году вырастут до €1 трлн.

Издание отмечает, что если ранее в оборонные стартапы вкладывались в основном специализированные инвестфонды, то теперь инвестиции в эту сферу стали интересны многим крупным фондам.

Яна Рождественская